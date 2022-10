Materjalide hinnasurve nõrgenemine aeglustas ehitushinnaindeksi tõusu

Statistikaameti analüütiku Ülo Pauluse sõnul mõjutas ehitushinnaindeksi väärtust kolmandas kvartalis võrreldes 2021. aasta sama perioodiga eelkõige materjalide kallinemine, mis andis kaks kolmandikku indeksi kogutõusust.

"Käesoleva aasta teise kvartaliga võrreldes suurenesid kulutused tööjõule 2,9, mehhanismidele 2,1 ja materjalidele 4,4 protsenti," lisas Paulus.

Remondi- ja rekonstrueerimistööde hinnaindeks tõusis võrreldes 2021. aasta kolmanda kvartaliga 16,4 ja võrreldes tänavuse aasta esimese kvartaliga 5,6 protsenti.

Ehitushinnaindeks väljendab ehitustegevuse maksumuse muutust otsekulude tasemel ja see jaotatakse kolme põhigruppi: tööjõud, ehitusmasinad ja -materjal. Ehitushinnaindeksi arvutamisel võetakse arvesse eramud, korruselamud, tööstus- ja ametihooned. Remondi- ja rekonstrueerimis-tööde hinnaindeksi puhul on vaatluse all ametihooned.