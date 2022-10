Loodav riigilaevastik aitab riigil raha säästa

Meremajanduse asekantsler Kaupo Läänerand ütles, et kuigi riigilaevastiku üks eesmärke on kulude optimeerimine, nõuab uue asutuse loomine ja käima lükkamine esialgu paratamatult ka investeeringuid.

"Samas annab laevade ühtse juhtimise alla tulemine võimaluse veesõidukeid aktiivsemalt ristkasutada, tuua püsikulusid alla ja võita investeeringute pealt. Riigilaevastiku töö- ja juhtrühmade sisendi põhjal tellitud välise analüüsi tulemused näitavad, et kümne aastaga aitab riigilaevastiku loomine säästa riigile vähemalt 34 miljonit eurot võrreldes olukorraga, kus me jätkaksime killustatult eri organisatsioonides," sõnas Läänerand.

"Praegu haldab iga asutus oma veesõidukeid iseseisvalt, mis tähendab, et suure osa aastast on need alakasutatud. Laevade toomine ühtse juhtimise alla toob võimaluse neid ristkasutada," rääkis Läänerand.

Lisaks koondub Riigilaevastikku ka näiteks ujuvnavigatsioonimärgistuse haldus ja korrashoid ning ka lootsimise teenuse osutamine. Teenust hakatakse pakkuma ka teistele osapooltele. Näiteks hakatakse ülikoolidele pakkuma veesõidukite tehnilise haldamise, arendamise ja mehitamise teenust.

Laevastikku koondatakse politsei- ja piirivalveameti, transpordiameti, päästeameti, keskkonnaameti ja Eesti Loots AS-i veesõidukid.

Hetkel käib värbamine asutust ettevalmistavasse käivitusmeeskonda. Kokku võetakse tööle kuus inimest: peadirektor, planeerimise ja tehnilise halduse direktor ja tugiteenused. Kokku hakkab riigilaevastikus töötama üle 200 inimese ning eesmärk on võimalikult palju konsolideeritavate asutuste professionaale üle tuua.

Riigilaevastiku tuumikpersonal alustab ettevalmistustöödega 1. jaanuaril järgmisel aastal. Plaan on, et asutus alustab täiemahuliselt ülesannete täitmist alates 1. juulist 2023. aastal. Aastane baaseelarve vajadus saab olema ca 20 miljonit eurot, mida kaetakse riigieelarvest.

Sel nädalal alustas ministeerium konkurssi riigilaevastikule peadirektori leidmiseks. Kandideerimise tähtaeg on 31. oktoobril.