Rõuge valla sünnipäeva tähistati saunaskäiguga

Rõuge valla viiendal sünnipäeval sai valida ligi 20 külalistele avatud sauna vahel. Sauna sai minna juba hommikul ja nii leidus neid, kes päeva jooksul mitmetes saunas käisid.

Mis saunaskäimise puhul kõige olulisem on?

"Kõige olulisem on see, et sul peab olema hea meel ja suitsusaunas ei tohi saa kiirustada, sul peab aega olema; sul peab enda jaoks aega olema, sest sa pead tundma, kuidas see soe, mis sul saunas on, kuni kontideni välja läheb," rääkis Mõniste talurahvamuuseumi pedagoog Mare Tamtik.

Saunaliste hulgas oli isegi neid, kes pidasid saunapäevikut. Karulast Kalliküla pidupäeva sauna tulnud Pluuto jaoks oli see 777. saun, mis saunapäevikus sai väga hea hinnangu .

"Oh, väga hea, kolm leili olen kätte saanud, see on põhiline ja siin jätkub seda veel mitmeks tunniks," ütles Pluuto.

Mõniste lähedal Metsavenna talu saunades olijad said peale kuuma leili end Vaidva jões karastada.

"Juba hommikul üheksast sai esimene vettesulps tehtud ja seal oli ikka väga väga külm, aga see on väga hea veekogu, kuhu tulla ka sügisel tulla, see on mõnus," lausus Margo.

"Saun on hea siis, kui peale saunaskäiku on puhas ja hea tunne ka hingel, et on hea leil olnud, on hea veekogu kõrval olnud, kus on saanud mõnusalt karastada," lausus Jaanika.