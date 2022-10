Vene väed ründasid öösel Ukrainas Tšerkassõ oblastit

Oluline 22. oktoobril kell 7.24:

- Vene väed ründasid Tšerkassõ oblastit.

- Satelliidipildid näitavad Wagner Groupi tankitõrjekindlustusi Ukraina idaosas

- ISW: Vene väed püüavad ilmselt tammi õhkida Hersonist taganemise varjamiseks

Vene väed ründasid Tšerkassõ oblastit

Vene väed ründasid 22. oktoobri öösel Tšerkassõ oblastit Kesk-Ukrainas, teatas Tšerkasõ oblasti kuberner Ihor Taburets Telegramis. Taburets ütles, et üksikasjad kahjude ja ohvrite kohta tulevad hiljem.

Satelliidipildid näitavad Wagner Groupi tanktõrjekindlustusi

Hiljuti avaldatud Maxar Technologiesi satelliidipildid näitavad Ida-Ukrainas Venemaa okupeeritud Hirske linnas ligi kahekilomeetrist tankitõrjekindlust, mis koosneb neljast reast tsemendist püramiididest, mille taga on suur kaevik, vahendab CNN. CNN-i teatel on Vene meediaväljaanded kohapealt ülevaateid teinud, nimetades paika Wagneri jooneks, viidates Venemaa erasõjafirmale Wagner Group.

ISW: Vene väed püüavad ilmselt tammi õhkida Hersonist taganemise varjamiseks



Rahvusvaheline sõjauuringute instituut (ISW) teatas, et Vene väed püüavad tõenäoliselt õhkida Kahhovka hüdroelektrijaama tammi, et varjata oma tagasitõmbumist Hersonist ja takistada Ukraina vägedel jälitada Vene vägesid kaugemale Venemaa poolt okupeeritud Hersoni oblastisse.

ISW teatel tahab Venemaa laiendada Dnipro jõge, mille Ukraina väed peaksid vastupealetungi jätkamiseks ületama. Vene võimud võivad arvata, et tammi õhkulaskmine loob Hersoni oblasti idaosa ümber puhvertsooni, mis ei lase Ukraina suurtükitulel ulatuda Venemaa okupeeritud Krimmini.

ISW on varem teatanud, et tammi ründamise korral süüdistab Venemaa üsna kindlasti selles Ukrainat. Zelenski ütles 20. oktoobril, et tammi õhkulaskmisel jääks üleujutuste piirkonda enam kui 80 asulat, sealhulgas Herson.