Oluline 22. oktoobril kell 14.45:

Saksa ministrid tahavad riigieelarves Ukraina toetust suurendada

Saksamaa välisminister Annalena Baerbock ja kaitseminister Christine Lambrecht soovivad järgmise aasta eelarves suurendada Ukraina abistamiseks ette nähtud summat, kirjutas der Spiegel.

Rahandusministrile ja teistele kolleegidele saadetud kirjas teevad Baerbock ja Lambrecht ettepaneku eraldada seni plaanitud 700 miljoni euro asemel 2,2 miljardit eurot Ukrainale relvade saatmiseks.

Kirjas hoiatatakse, et praegu arvestatud summa tähendaks, et Saksamaa abistab Ukrainat minimaalselt ja see kahjustaks Saksamaa mainet.

Venemaa ründas mitmes Ukraina paigas kriitilise tähtsusega energiasihtmärke

Lääne-Ukraina regioonide esindajad teatasid, et 22. oktoobri hommikul tabasid Vene raketid mitmeid kriitilise tähtsusega infrastruktuuriobjekte.

Kolme regiooni - Rivne, Hmelnõtskõi ja Volõõnia oblasti kubernerid ja linnapead teatasid, et Vene raketid tabasid olulisi energeetikarajatisi. Varsti pärast seda andsid ka lõunapoolsete oblastite, Odessa ja Kirovohradi oblasti kuberner teada sarnastest rünnakutest. Samal ajal on Kiievi ja Dnipropetrovski oblast teatanud voolukatkestustest.

Rivne linnapea Oleksandr Tretjaki sõnul sai tabamuse tähtis infrastruktuuriobjekt ning ümberkaudsete alade elanikud evakueeriti. Ohvritest esialgu teada ei ole.

Paljudes rünnaku all olnud piirkondades on katkenud ka veevarustus.

Riigid kutsusid ÜRO-d uurima süüdistusi Iraani droonide kasutamise kohta

Saksamaa, Prantsusmaa ja Ühendkuningriik kutsusid ÜRO-d üles uurima süüdistusi, et Venemaa kasutab Ukrainas Iraani päritolu droone. See oleks vastuolus ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga.

Iraan on eitanud droonide andmist Venemaale. Iraani välisministeerium mõistis kolme Euroopa riigi üleskutse karmilt hukka.

Venemaa esindaja ütles sel nädalal, et ÜRO-l ei ole mingit õigust niisugust uurimist korraldada ja kui seda tehakse, siis lõpetab Venemaa koostöö ÜRO peasekretäriga. Venemaa esindaja ei täpsustanud, milles see seisneb.

Venemaa on saatnud Mustale merele laevu juurde

Ukraina lõuna väejuhatuse teatel on Venemaa suurendanud oma laevade arvu Mustal merel. Kohal on kümme laeva, neist kolmel on veealused raketiheitjad ja 24 Kalibri raketti.

Ukrainas kõlas mitu õhuhäiret

Ukrainas kõlas laupäeva hommikul kella kaheksa ajal kõikjal, välja arvatud okupeeritud Krimmis, õhuhäire. Selline häire tähendab, et on raketirünnaku oht ja elanikud peavad kohe varju otsima.

Häire kestis kolm tundi, mitmel pool, sealhulgas Odessa ja Kiievi oblastis kõlasid plahvatused. Ukraina kaitsejõudude teatel tulistasid nad 18 raketti alla. Meedia teatel võisid 12 raketti sihtmärki tabada.

Kell 11 kuulutati häire lõppenuks, aga mõne aja pärast kõlasid uuesti häiresireenid kõikjal, välja arvatud okupeeritud Krimmis.

Möödunud ööl tulistasid venelased Nikopoli piirkonda. Kohalike võimude teatel hävis paarkümmend elumaja, katkes gaasi- ja elektriühendus.

Ukraina kaitsejõudude teatel lõid nad ööpäeva jooksul tagasi kümmekond venelaste rünnakut Harkivi, Luhanski ja Donetski oblastis.

Vene väed ründasid Tšerkassõ oblastit

Vene väed ründasid 22. oktoobri öösel Tšerkassõ oblastit Kesk-Ukrainas, teatas Tšerkasõ oblasti kuberner Ihor Taburets Telegramis. Taburets ütles, et üksikasjad kahjude ja ohvrite kohta tulevad hiljem.

Satelliidipildid näitavad Wagner Groupi tanktõrjekindlustusi

Hiljuti avaldatud Maxar Technologiesi satelliidipildid näitavad Ida-Ukrainas Venemaa okupeeritud Hirske linnas ligi kahekilomeetrist tankitõrjekindlust, mis koosneb neljast reast tsemendist püramiididest, mille taga on suur kaevik, vahendab CNN. CNN-i teatel on Vene meediaväljaanded kohapealt ülevaateid teinud, nimetades paika Wagneri jooneks, viidates Venemaa erasõjafirmale Wagner Group.

ISW: Vene väed püüavad ilmselt tammi õhkida Hersonist taganemise varjamiseks



Rahvusvaheline sõjauuringute instituut (ISW) teatas, et Vene väed püüavad tõenäoliselt õhkida Kahhovka hüdroelektrijaama tammi, et varjata oma tagasitõmbumist Hersonist ja takistada Ukraina vägedel jälitada Vene vägesid kaugemale Venemaa poolt okupeeritud Hersoni oblastisse.

ISW teatel tahab Venemaa laiendada Dnipro jõge, mille Ukraina väed peaksid vastupealetungi jätkamiseks ületama. Vene võimud võivad arvata, et tammi õhkulaskmine loob Hersoni oblasti idaosa ümber puhvertsooni, mis ei lase Ukraina suurtükitulel ulatuda Venemaa okupeeritud Krimmini.

ISW on varem teatanud, et tammi ründamise korral süüdistab Venemaa üsna kindlasti selles Ukrainat. Zelenski ütles 20. oktoobril, et tammi õhkulaskmisel jääks üleujutuste piirkonda enam kui 80 asulat, sealhulgas Herson.