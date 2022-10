Itaalia uus peaminister Giorgia Meloni andis ametivande

See on pärast Teise maailmasõja lõppu esimene paremäärmuslik valitsus Itaalias.

Vaatlejad märgivad, et kuigi Meloni ise on Venemaa kallaletungi Ukrainale jõuliselt hukka mõistnud, peab ta toime tulema Salvini ja Berlusconiga, kes mõlemad on sõbralikes suhetes Venemaa presidendi Vladimir Putiniga.

Berlusconi ise valitsusse ei kuulu, aga tal on erakonnas suur mõjuvõim. Alles hiljuti lekkis avalikkusse helisalvestis, kus Berlusconi jagas Venemaa seisukohta, et Ukraina ja Lääs on Kremlile sõja peale sundinud.