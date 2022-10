Tallinna Toomkiriku tornikiiver, -kuul ja tuulelipp läbisid uuenduskuuri

Kuigi Tallinna Toomkiriku torn särab päikeses nagu uus, siis kõik, mis oli siiani säilinud, see ka säilitati. 1779. aasta tuulelipp vajas väikest noorenduskuuri ja tornikuul sai peale värske kullasära.

Tornikiivrit ei uuendatud mitte ilu pärast, vaid tornikiiver sadas läbi ja vesi hakkas kahjustama puitkonstruktsioone.

"Kõige suuremana on näha torni kate, vaskplekk. Suures osas on see välja vahetatud, sest vana ei saanud ei parandada ega lappida, seda oli ka aegade jooksul proovitud teha. Küll osaliselt jäi alles palustraadi vaskplekk. Need joodeti uuesti ümber," selgitas Tallinna Piiskopliku Toomkoguduse õpetaja Arho Tuhkru.

Toomkirikul on restaureerimisprogramm, et kirik tervikuna korda teha. See eeldab uuringuid, eritingimusi. Restaureerimisprogramm hõlmab kõiki katuseid, fassaade, põrandaid ja palju muud.

Tuhkru ütles, et tööd jätkub rohkem kui kümneks aastaks. Praegu on käimas fassaadide projekteerimine

"Kui me saame muinsuskaitse käest ka eritingimused põranda peale, siis me saame hakata inseneride ja arheoloogidega, kunstiajaloolastega tegelema ka põrandaaluste ja nende uuringutega täpsemalt, kuidas konserveerida, kuidas esitada, mida jätta. Ja siis on ka interjööriuuringud, sest see pilt, mida me täna näeme on olnud viimased 70 või 100 aastat, aga kui me vaatame ka vanu fotosid, siis see on olnud üks värvide mäng, rääkimata veel varasemast ajast," selgitas Tuhkru.

Praegust Tallinna Toomkiriku hoonet hakati ehitama tõenäoliselt 1230. aastatel. Valmis sai see 1240. aastal. Kirik ehitati taas üles pärast 1684. aasta tulekahju.

Restaureerimistööde käigus võib välja tulla väga haruldasi ajaloolisi leide.