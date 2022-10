Pühapäeval liiguvad üle Eesti vihmapilved

Pühapäev on pilvine ning sadu väheneb alles pärastlõunal.

Pühapäeva öösel läheb ilm Eestis lääne poolt alates pilve ning vihmasadu levib saartelt mandrile. Kohati tekib udu. Puhub lõunakaare tuul 2 kuni 8 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -1 kraadist +4, Lääne-Eestis +4 kraadist +9 kraadini.

Hommik on mitmel pool vihmane ja udu püsib. Tuul puhub edelast ja läänest 2 kuni 8 meetrit sekundis, saartel pöördub loodesse ja tugevneb puhanguti kuni 12 meetrini sekundis. Õhutemperatuur on +1 kraadist +5 kraadini, saartel ja läänerannikul on sooja kuni 10 kraadi.

Ennelõuna jätkub mitmel pool vihmaga, ka udu jääb kohati püsima. Pärastlõunal alates Põhja-Eestist pilvkate hõreneb ja sadu lakkab. Tuul pöördub läände ja loodesse ning ulatub 4 kuni 10, rannikul puhanguti kuni 15 meetrini sekundis. Sooja tuleb 6 kuni 11 kraadi.

Esmaspäev on valdavas Eestis üsna selge, vaid saartel ja Liivi lahe ümbruses võib olla pilvisem, kuid olulist sadu pole. Õhutemperatuur langeb öösel sisealadel kohati -3 kraadini, enamasti on 0 kraadi ümber, rannikul on sooja 5 kraadist enam. Päev toob sooja 5 kuni 9 kraadi.

Öö vastu teisipäeva võib tulla mandril isegi külmem, kuid saartele jõuab vihm ühes soojema õhuga. Sadu levib päeval üle maa. Sooja on päeval 4 kuni 9, saartel kuni 12 kraadi.

Vihmapilved leiavad Eesti üles ka kolmapäeval ja neljapäeval, õhk on aga mõõdukalt soe. Öised miinimumid alla 5 kraadi ei lange, päevamaksimumid tõusevad 10 kraadi ümbrusesse.