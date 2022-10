Zelenski: Ukraina suudab alla lasta suurema osa Vene rakettidest

Oluline pühapäeval, 23. oktoobril kell 10.30:

- Zelenski: Ukraina suudab alla lasta enamuse Vene rakettidest;

- ISW: Venemaa tahab Ukraina taristu ründamisega takistada Ukraina vägede vastupealetungi;

- Ukraina julgeolekuteenistus (SBU) vahistas laupäeval lennukimootorite tehase Motor Sitš aupresidendi Vjatšeslav Boguslajevi kahtlustatuna koostöös Venemaaga;

- Maailmas luuakse varilaevastikku, et vaatamata sanktsioonidele Venemaa naftavedusid korraldada, kirjutab väljaanne Bloomberg.;

- Ukraina pühapäeval avaldatud andmete kohaselt kaotas Venemaa viimase ööpäevaga umbes 400 sõjaväelast, 20 drooni, 18 soomukit, 14 suurtükisüsteemi ja kaks kopterit.

Zelenski: Ukraina suudab alla lasta enamuse Vene rakettidest

Ukraina kaitsejõud suudavad alla tulistada enamuse Venemaa rakettidest ja droonidest ütles president Volodõmõr Zelenski.

"Loomulikult ei ole meil tehnilist võimekust võtta alla sada protsenti Vene rakettidest ja droonidest. Aga ma olen kindel, et me saavutame selle võimekuse järk-järgult tänu oma partnerite abile.Juba praegu laseme alla enamuse tiibrakettidest ja droonidest," rääkis Zeleneski laupäeva õhtul tehtud videopöördumises.

Ukraina presidendi sõnul oli laupäeval riiki tabanud Vene õhurünnakute geograafia väga lai – need tabasid Ukraina lõuna-, kesk- ja lääneosa.

ISW: Venemaa tahab Ukraina taristu ründamisega takistada Ukraina vägede vastupealetungi

Venemaa püüab Ukraina infrastruktuuriobjektide ründamisega hoida tagasi Ukraina sõjaväe pealetungi Vene üksustele, märkis Rahvusvaheline sõjauuringute instituut (ISW) oma ülevaates.

Venemaa püüab Ukraina tsiviilobjektide ründamisega nõrgestada selle võitlustahet ja sundida Ukraina valitsust eraldama täiendavaid ressursse taristu ja energiaobjektide kaitseks, selle asemel, et saata need vasturünnakule riigi ida- ja lõunaosas, ütles ISW.

Instituudi hinnangul põhjustavad rünnakud energiataristule humanitaartargöödiaid, kuid ei muuda oluliselt situatsiooni rindel.

Elektri- ja soojavarustuse katkestamine talveilmade saabumisel ning hoonete purustamine suurendab ainult elanike kannatusi ning Venemaa põhjendused sellisteks rünnakuteks muutuvad üha vähem veenvaks, tõdes ISW.

Alates 10. oktoobrist alustatud taristurünnakutega on Ukraina kaotanud 30-40 protsenti oma energiavõimsustest, ehk umbes 4000 MW. Venemaa tekitatud kahju ulratub miljarditesse dollaritesse.

Ukraina vastuluure vahistas riigireetmise kahtlusega suurtehase juhi

Ukraina julgeolekuteenistus (SBU) vahistas laupäeval lennukimootorite tehase Motor Sitš aupresidendi Vjatšeslav Boguslajevi kahtlustatuna koostöös Venemaaga.

Anonüümsete allikate sõnul kahtlustatakse Boguslajevit Vene okupatsioonivõimude abistamises, sealhulgas Zaporižžja oblastis. Tema kinnivõtmiseks pidi politseinikud maha lõhkuma Boguslajevi kodu ukse.

Ukraina ajakirjanik Irõna Roamliska kirjutas ühismeedias julgeolekuallikatele viidates, et Boguslajev oli tuntud oma Vene-meelsete vaadete poolest. Reporteri sõnul kahtlustatakse teda Venemaale helikopteri- ja lennukiosade tarnimises ning kontaktides Vene eriteenistustega.

Boguslajev on endine Ukraina parlamendi liige, ta on kuulunud ülemraada 5.-8. koosseisu, kolmes esimeses kuulus ta Regioonide partei fraktsiooni, mille liige oli ka Ukraina president Viktor Janukovitš, kes sunniti 2014. aastal Vene-meelse poliitika tõttu rahvaülestõusuga võimult lahkuma.

Motor Sitš on tuntud suurtehas, mis valmistab lennukimootoreid ja tööstusturbiine. Eelmisel aastal hoidsid Ukraina võimud ära Hiina ettevõttete katsed tehas üle võtta.

Bloomberg: Venemaa naftasanktsioonidest möödahiilimiseks luuakse varilaevastikku

Maailmas luuakse nii-öelda varilaevastikku, et vaatamata sanktsioonidele Venemaa naftavedusid korraldada, kirjutab väljaanne Bloomberg.

Ettevõtte Maersk Tankers tegevjuht ütles lehele, et viimase kuue kuu jooksul on müüdud tundmatutele omanikele nii palju laevu, et ilmselgelt on kavas moodustada laevastik Vene nafta vedamiseks.

Bloombergi andmetel on kauplejad, laevafirmad ja ka valitsused üha enam mures selle pärast, kas naftatööstuse tarneahelad peavad Vene nafta ekspordile kehtestatud piirangutele vastu. Leht kirjutab ka diplomaatilistest jõupingutustest, et Euroopa Liidu kehtestatud sanktsioone leevendataks.

Euroopa Liit on Ukrainat rünnanud Venemaa karistamiseks otsustanud kehtestada sanktsioonid laevadele, mis Vene naftat veavad, keelates Euroopas tegutsevatel kindlustusfirmadel nende laevade kindlustamise.

Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevaga 400 sõdurit ja 20 drooni

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas pühapäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 67 470 (võrdlus eelmise päevaga +400);

- tankid 2584 (+5);

- jalaväe lahingumasinad 5284 (+18);

- lennukid 270 (+1);

- kopterid 245 (+2);

- suurtükisüsteemid 1667 (+14);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 374 (+1)

- õhutõrjesüsteemid 189 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 1361 (+20);

- tiibraketid 350 (+21);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 4039 (+18);

- laevad / paadid 16 (+0);

- eritehnika 148 (+0).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda.