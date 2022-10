Nädal algab päikeselise ilmaga

Esmaspäeva öösel Eestis pilvisus hõreneb. Öö hakul sajab kohati nõrka vihma ning tekib ka udu. Tuul pöördub põhjakaarde, puhudes mandril 1 kuni 5, rannikualadel 3 kuni 8, puhanguti ka kuni 11 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb -3 ja +3 kraadi vahele, kuid rannikul ulatub ka mõni kraad kõrgemale. Teedel on ka libeduseoht.

Hommik on saartel ja Liivi lahe ümbruses vahelduva pilvisusega, mandril on enamasti selge ja sajuta. Siin-seal püsib ka udu. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga ning õhutemperatuur on -2 kuni +1, rannikul kuni 7 kraadi.

Päev möödub enamasti päikesepaisteliselt. Lääne-Eestis on pisut pilvisem ning saartel võib ka vähest vihma sadada. Tuul on muutliku suunaga ja puhub 1 kuni 7 meetrit sekundis, Lääne-Eesti saartel on aga kagu- ja idatuul kiirusega 3 kuni 8 meetrit sekundis. Õhusoe ulatub 6 kraadist 10 kraadini.

Kui nädal algab kargelt ja peamiselt kuivalt, siis edasi läheb pisut vihmasemaks, kuid temperatuur on kerges tõusujoones. Kui teisipäeval on temperatuur päeval 7 ja öösel -1 kraadi juures, siis reedeks on need numbrid jõudnud päeval 11 ja öösel 7 kraadi ümbrusse. Tuul püsib kogu töönädala võrdlemisi mõõdukas ning puhub vaheldumisi lõuna- või läänekaarest.