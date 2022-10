Tartu sotside seast lahkujad viitavad juhtimiskultuuri puudustele

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna Tartu piirkonnast on lahkunud mitu liiget, kes põhjendavad äraminekut ebasõbraliku juhtimiskultuuri ning juhatusele meelepäraste inimeste soosimisega. Piirkonna juhi Kadri Leetmaa sõnul pole etteheidetel alust ning lahkujaid ise on kas ebaeetiliselt käitunud või on lahkumise taga laiemad isiklikud ambitsioonid.

Vähem kui nädalaga on Sotsiaaldemokraatliku Erakonna Tartu piirkonnast lahkunud mitu juhtival kohal olnud liiget. Erakonnast on välja astunud nii linnavolinik Karl Aaron Adson kui ka sotside Tartu piirkonna juhatuse liige Jens Jaanimägi ja piirkonna aseesimees Asko Tamm. Põhjuseks tuuakse nii erakonna üldine suunamuutus kui ka sisesõda, mis segab töö tegemist valijatele antud lubaduste nimel.

"Inimesi ikka piinavad nende isiklikud läbikukkumised. Siin piirkonnas on selline mulje jäänud, et igaüks, kes on vähegi konkurentsivõimeline, see tuleb kohe kõrvaldada - seda jõuvõtetega, et oma kõikuma löödud positsiooni kaitsta. Selge on ju see, et siin on läbi aastate edutatud inimesi, kes ei ole väga häid valimistulemusi saanud," rääkis Jaanimägi.

Ta tõi näite viimastest kohaliku omavalituse valimistest, kus toona üks sotside istuv abilinnapea kandideeris nimekirja teises kümnes.

Sotside Tartu piirkonna juht Leetmaa seesuguste etteheidetega nõus ei ole. Leetmaa sõnul ei ole erakond suunda muutnud ega kavatse seda ka teha. Samuti ei käi kellegi eelistamist:

"Mina piirkonna juhina ei ole kellegi poolt ega vastu. Meil on Tartu piirkonnas kaks riigikogu liiget, kaks linnavalituse liiget, võib-olla mõned uued nimekad inimesed ja meil pole vähe neid inimesi, kes võiksid erakonna nimekirja juhtida. Aga kõige tähtsam on ikkagi koostöö, mis me valimiste ajal teeme ja need põhimõtted, mille eest me seisame," rääkis Leetmaa.

Linnavolinik Adson lahkus erakonnast aga seetõttu, et salvestas salaja juhatuse koosolekut. Adson ise ütleb, et lindistamine polnud lahkumise ajendiks, vaid tagajärjeks.

Adsoni sõnul lindistas ta koosolekut tõendamaks, et juhatuse tasemel on kokkusaamistel sõimamist, inimeste mõnitamist, laimamist ja karjumist, kuid seesuguseid verbaalseid rünnakuid protokollidesse ei märgita: "Mina näen, et Leetmaa on valmis sisuliselt iga hinna eest koalitsioonis püsima ja ma usun, et ta teeb seda isegi siis, kui see tähendab osadest valimislubadustest taganemist. Minu hinnangul ei ole Leetmaa õppinud (Tartu keskerakondlaste juhi - toim.) Jaan Tootsi vigadest ja on astumas täpselt samasse ämbrisse. Ma küsisin Kadrilt kord, kas ta on valmis, et sellise käitumisega lendab piirkond õhku, mille peale ta vastas, et tal on töö juba olemas."

Leetmaa räägib, et viide vihastele koosolekutele on väär. Koosoleku salajane lindistamine on aga eetiline eksimus: "Keegi ei mõista hukka inimest, kõik saavad aru, et noor inimene läks hoogu, aga meie erakonnas on inimesed väärtuste pärast ja me ei saa vaadata oma erakonna liikmetele otsa, kui me seda väärtuste-põhiselt ei lahenda. Teised inimesed on pettunud, kui salaja salvestamise peale kehitatakse õlgu."

Leetmaa hinnangul on erakonna õhk töine ning valimistele minnakse vastu ühtse meeskonnana. Nii Jaanimäe kui Adson kinnitavad, et praegu ühegi uue erakonnaga ei liitu ja näiteks järgmise aasta riigikogu valimistelt osa ei võta.