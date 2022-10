Prantsuse tuumajaamades venivad hooldustööd ja energiakriis võib süveneda

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et Prantsusmaa tuumajaamad ei tööta endiselt täisvõimsusel, kuna hooldustööd venivad. Lehe hinnangul on Prantsuse tuumajaamad sama tõhusad kui Maginot' liin ja seetõttu võib Euroopa energiakriis süveneda veelgi.

Prantsuse tuumajaamad pidid olema riigi energiajulgeoleku tagamisel kõige tähtsam lüli. Praegu on elektrivõrgust välja lülitatud 26 tuumareaktorit, kokku on Prantsusmaal 56 reaktorit. Asjaga kursis inimeste sõnul hooldustööd venivad ja see lükkab nende taaskäivitamist vähemalt kuue nädala võrra edasi, vahendas The Wall Street Journal.

Jaamade taaskäivitamist on edasi lükanud ka Prantsuse tuumaenergiafirma Electricite de France SA (EDF) töötajate streik. EDF ja ametiühinguliidrid teatasid siiski, et jõudsid reedel palgatõusu osas kokkuleppele.

"On oluline, et see töö algaks võimalikult kiiresti. Kui see ei hakka, siis suureneb oht, et elektrist tekib puudus," ütles Prantsuse energiaregulaatori juht Emmanuelle Wargon.

EDF on Lääne-Euroopa üks tähtsamaid energiafirmasid. Firma ekspordib elektrit ka naaberriikidesse. Hooldustööde tõttu hakkas Prantsusmaa aga elektrit ostma teistest Euroopa riikidest.

Euroopas süveneb energiakriis. EDF kannab seetõttu suuri kahjusid, kuna firma peab ostma elektrit Euroopa turult, kus hinnad on järsult tõusnud.

Prantsuse valitsus teatas juulis, et riigistab EDF-i. Firma kuulus juba varem 84 protsendi ulatuses riigile. 16 protsendi eest maksis Pariis 10 miljardit dollarit.