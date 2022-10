Läti parlamendipartei juht kritiseeris koalitsioonikõneluste aeglast tempot

Dzintarsi sõnul on läbirääkimistel arutatud palju küsimusi, kuid erimeelsused tekivad siis, kui rääkida konkreetsest rahastamisest. Näiteks kuidas rahastada arstide ja õpetajate palkade tõstmist, vahendas LSM.

Dzintarsi hinnangul võiks läbirääkimistesse kaasata erinevate sektorite esindajaid, mis võimaldaks uue valitsuse kiiremini moodustada.

"See on küsimus Uuele Ühtsusele, miks on valitud selline tempo, selline lähenemine koalitsiooni moodustamisel," ütles Dzintars. Tema sõnul on olemas kõik tingimused, et uus koalitsioon sünniks kiiremini.

Esmaspäeval kohtub Karinš Läti presidendi Egils Levitsiga.

Lätis keskenduvad läbirääkimised sellele, kas uue valitsuse moodustavad kolm või neli erakonda. Nelja partei koalitsioonis oleksid kaasatud ka vasakpoolsed progressiivid. Sellisel koalitsioonil oleks 64 kohta.