Lahkujad toovad põhjenduseks ebasõbraliku juhtimiskultuuri ning selle, et valimisnimekirja etteotsa saavad piirkonna juhatusele meelepärased inimesed. Piirkonna juhi Kadri Leetmaa sõnul on need etteheited väärad. Ta ütles, et lahkujad on kas ise ebaeetiliselt käitunud või on lahkumise taga laiemad isiklikud ambitsioonid. Jane Saluorg jätkab.