Kirjaniku agent: Rushdie kaotas ühest silmast nägemise

Salman Rushdie langes augustis pussitamise ohvriks. Rushdie on aastaid saanud tapmisähvardusi. 1988. aastal ilmus tema raamat "Saatanlikud värsid" ja Iraani liidrid andsid välja tema tapmist nõudva fatwa. Rushdie on 75-aastane.

"Ta sai tõsiselt haavata, ta kaotas ühest silmast nägemise. Tema üks käsi ei tööta, kuna närvid lõigati läbi. Ta jääb elama, see on kõige tähtsam," ütles kirjaniku agent Andrew Wylie.

Rushdiet ründas 24-aastane Hadi Matar, kes on oma süüd tunnistanud. Matar väitis ajalehele New York Post antud intervjuus, et "Iraani endine juht ajatolla Ruhollah Khomeini on suurepärane inimene ja Rushdie oli rünnanud islamit". Intervjuus ütles Matar on, et on Rushdie raamatust lugenud ainult paar lehekülge, vahendas Financial Times.

Wylie võrdles Rushdie-vastast rünnakut John Lennoni mõrvaga 1980. aastal.

"Sellise rünnaku eest ei saa end kaitsta, see on täiesti ootamatu. Maailm elab segasel perioodil. Natsionalism on tõusuteel, mingit tüüpi fundamentalistlik õigus on tõusuteel, seda kogu Euroopas, Ladina-Ameerikas ja USA-s," ütles Wylie.

Salman Rushdie'lt on eesti keelde tõlgitud romaan "Mauri viimne ohe" (Varrak, 2001).