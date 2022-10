Koolivaheaja reisijad tekitasid Tallinna lennujaama parklates kohapuuduse

Tallinna lennujaama esindaja soovitab autoga reisijatel varem kohale tulla, kuna parkimismaja on koolivaheaja tõttu väga täis ning seetõttu võib oma sõidukile koha leidmiseks rohkem aega kuluda või see üldse pisut kaugemal asuvasse parklasse panna.

"Koolivaheaeg on reisimise tippaeg ja seetõttu on meil parkimismajas tõesti väga vähe kohti. Soovitame kõigil reisijatel, kes tulevad autodega, varuda tavapärasest rohkem aega, sest parkimiskoha leidmine ei pruugi käia kiirelt," ütles lennujaama turunduse ja kommunikatsioonijuht Margot Holts esmaspäeval ERR-ile.

Holts rääkis, et lisaks kolmekordsele parkimismajale lennujaama terminali ees on seal läheduses veel kaks parklat, kuhu reisile saabujad saavad oma auto jätta.

"Tänaseks on meil parkimiskohti veel alles küll, aga seda mitte enam parkimismajas. Sinna väga ei soovitagi inimestele enam minna parkimiskohta otsima. Võib-olla keegi just tuleb lennult ja sõidab oma autoga minema - eks neid üksikuid kohti ikka on - aga hetkel meil on rohkem parkimiskohti meie pikaajalises A2 parklas. See asub siis lennujaama reisiterminali ja Ülemiste hotelli vahelisel alal ja sinna saab sisse nii reisiterminali poolt kui ka lennujaama teelt sisse sõites," rääkis Holts.

Parkla A2 on ka pisut madalamate hindadega kui parkimismaja.

Lisaks on Holts kinnitusel üksikuid vabu kohti ka lennujaama A4 parklas, mis asub reisiterminali Tallinna linna poolses otsas ja kus hinnad on samad, mis parkimismajas.

Parklad on täis koolivaheaja tõttu

Lennujaama turundusjuhi sõnul on parklad nii täis koolivaheaja tõttu: "Koolivaheaeg on põhiline põhjus, miks meil täna parkimismaja niimoodi triiki täis on. Seda nii ülemine, keskmine kui ka alumine korrus. Ja seda juhtub meil täpselt kaks korda aastas," rääkis Holts.

Tema sõnul on sügisene koolivaheaeg tavaliselt kõige rohkem parklates tunda andnud. "Meie parkimist vaadates ongi see koolivaheaeg [kui parklad on hõivatud] - siis reisitakse rohkem peredega ja kasutatakse rohkem mugavust tulla autoga lennujaama," tõdes Holts.

"Soovitame parkimismajast välja sõita ja parkida pikaajalisse A2 parklasse, mis on parkimismajast omajagu soodsam. Aga siis peab arvestama sellega, et tuleb teha jalgsi mõned sammud rohkem. Mina soovitaks täna panna pereisal oma pere terminali ees maha, siis sõita rahulikult terminali eest alla pikaajalisse parklasse, leida sobiv koht, auto ära parkida ja siis mõnusasti jalgsi oma perele terminali järgi minna. Ma arvan, et see on hetkel kõige parem lahendus," rääkis Holts.

Küsimusele, kas lennujaam mõtleb ka parkimisvõimaluste laiendamisele, tunnistas Holts, et kui enne koroonakriisi seda juba kaaluti ning kahe aasta taguste plaanide kohaselt oleks täna pidanud juba ehitus käima, siis praegu ei saa selle kohta midagi kindlat öelda.