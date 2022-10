Euroopa Keskpanga president külastab novembri alguses Eestit

Euroopa Keskpanga president peab tunniajase loengu 4. novembril kell 11.30 Eesti Panga Iseseisvussaalis teemal "Rahapoliitika euroalal" (Monetary Policy in the Euro Area). Loeng on osa professor Ragnar Nurksele pühendatud Eesti Panga loengusarjast.

Kõik huvilised saavad loengut jälgida otseülekandena Eesti Panga veebilehel. Kohapeal osalemine on kutsetega. Loeng toimub inglise keeles.

Oma visiidi käigus kohtub Lagarde Eesti Panga juhatuse liikmetega, peaministri ja rahandusministri ning noorte Eesti ettevõtjatega.