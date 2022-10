FT: Hiina majandus ei ületa USA majandust enne 2060. aastat, kui üldse

Briti lehes Financial Times ilmunud analüütiku Ruchir Sharma arvamusloo kohaselt ei pruugi Hiina Rahvavabariigi majandus oma suuruselt ületada Ameerika Ühendriike enne 2060. aastat. Samas on ka võimalik, et hiinlased ei jõua majandustegevuse mahus USA-le kunagi järele.

Hiina liidriks tagasi valitud Xi Jinping on seadnud eesmärgiks teha Hiinast keskmise sissetulekuga riik järgmiseks kümnendiks, mis eeldaks, et iga aasta kasvab Hiina majandus viis protsenti.

Sellele soovile mängivad vastu ebasoodne demograafiline trend ehk Hiina elanikkonna vananemine, kõrge võlakoorem ning kahanev tootlikkuse kasv – kõige selle najalt hindab Rockefeller Internationali analüütik Ruchir Sharma oma Financial Times arvamusloos, et Hiina majanduskasv saab olema soovitud tasemest vaid pool.

Sharma rõhutab, et pikas plaanis sõltub majanduskasv tootlikkuse kasvust ehk protsessist, kus töötajad kasutavad töö tegemiseks rohkem kapitali.

Hiina oma kahaneva elanikkonna ning aeglustuva tootlikkuse kasvuga on siiani toetanud majanduskasvu kapitali suunamisega majandusse määral, mida Sharma ei pea jätkusuutlikuks.

Sisuliselt on Hiina juba praegu keskmise sissetulekuga riik ning selle tasemeni jõudes majanduskasv tavaliselt aeglustub.

Praegu on Hiina SKP inimese kohta keskmiselt 12 500 dollarit ehk viiendik USA tasemest (toim. kõrvutuseks: Eesti SKP jooksevhindades elaniku kohta on Statistikaameti kohaselt 23 641,6 eurot).

Ainult 19 arenenud majandusega riiki kasvas peale II maailmasõja buumi kiiremini kui 2,5 protsenti ning enamasti tingis selle tööturu suurenemine. Ainult kahel riigil sellest nimekirjast oli erandina sel perioodil kahanev tööjõud (Leedu ja Läti).

Hiina tööealine elanikkond peaks samas kahanema 0,5 protsenti iga aasta. Samuti on Hiinal suur võlakoorem.

19 riigi hulgas, kes suutsid hoida majanduskasvu 2,5 protsenti juures peale praeguse Hiina majandustaseme saavutamist oli võlg keskmiselt kokku (valitsusvõlg, eraisikute ning ettevõtete võlg kokku) 170 protsenti SKP-st.

Hiina võlakoorem kokku on aga palju suurem, rõhutas Sharma.

Enne 2008. aastat oli Hiina võlakoorem ligikaudu 150 protsenti SKP-st, kuid juba 2015. aastaks jõudis see 220 protsendini SKP-st.

Praeguseks on Hiina võlakoorem lausa 275 protsenti SKP-st, millest suur enamus on seotud kinnisvarasektori investeeringutega, kus turg on mullistunud ning kriisis.

Sharma toob välja, et 2010. aasta kandis arvasid paljud analüütikud, et Hiina majandus ületab oma suuruselt USA majanduse 2020. aastaks.

See aga tundub lähitulevikus ebatõenäoline nii tööealise elanikkonna vähenemise kui ka madala tootlikkuse tõttu.

Sharma hindab oma arvutuste kohaselt, et Hiina Rahvavabariigi majandus ei pruugi oma suuruselt ületada Ameerika Ühendriike enne 2060. aastat ning on võimalik, et isegi selleks ajaks jääb USA majandustegevuse mahult suuremaks.