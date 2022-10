Lähipäevad on vihmased

Teisipäeva öösel pilvisus tiheneb ning pärast keskööd jõuab saartele vihmasadu, mis levib edasi kirde suunas. Puhub kagutuul 5 kuni 10 meetrit sekundis, saartel ja läänerannikul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb -3 ja +3 kraadi vahele, saartel ja paiguti rannikul ulatub aga +4 kraadist +9 kraadini.

Hommik on pilvine ning Lääne- ja Lõuna-Eestis sajab paljudes kohtades vihma. Tuul puhub kagust 5 kuni 9 meetrit sekundis, saartel ja rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on mandril 1 kuni 6 kraadi, saartel kuni 9.

Päeval on samuti taevas enamasti pilves ning paljudes kohtades sajab vihma. Puhub kagu- ja lõunatuul 5 kuni 9 meetrit sekundis, rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Pärastlõunal pöördub tuul Lääne-Eestis edelasse ja nõrgeneb veidi. Termomeetrinäit on mandril 4 kraadist 9 kraadini, saartel kuni 12 kraadini.

Järgnevad päevad suuri muutusi ilmapilti ei too ning vihmasadu jätkub. Õhutemperatuur püsib mahe ning teeb ka väikese kasvu. Kolmapäeval on temperatuurid päeval 10 kraadi ja öösel 8 kraadi juures, laupäevaks on need aga tõusnud päeval 13 ja öösel 10 kraadi juurde. Tuul puhub kogu nädala peamiselt lõuna- või läänekaarest ning tuule kiirus jääb pigem mõõdukaks. Vaid laupäeval võib iiliti tõusta kuni 17 meetrini sekundis.