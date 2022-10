Sõja 244. päev: Okupeeritud Melitopolis lõhkes autopomm

Oluline teisipäeval, 25. oktoobril kell 20.49:

- ÜRO julgeolekunõukogu arutab kinnisel istungil Vene väiteid Ukraina "räpasest pommist";

- Zelenski: Ainult Krimmi tagasi saamine tagab rahu;

- Danilov: Kui Kahhovka tamm õhku lastakse, siis on Krimmi poolsaar 10-15 aastat ilma veeta;

- Reuters: USA kaalub Ukrainale HAWK õhutõrjesüsteemide andmist;

- Scholz: Ukraina ülesehitamine on 21. sajandi Marshalli plaan;

- Okupeeritud Melitopolis lõhkes hommikul autopomm;

- IAEA saadab Kiievi palvel Ukrainasse inspektorid;

- Washington: USA pole näinud mingeid märke, et Venemaa plaaniks Ukrainas kasutada tuumarelva;

- Bellingcat paljastas venelased, kes korraldasid Ukraina vastu raketirünnakud;

- Kiiev: Vene väed rajavad Dnipro jõe idakaldale kaitsepositsioone;

- Ukraina hävitas riigi lõunaosas kolm Vene laskemoonaladu;

- Briti luure: Venemaa on tõendatult kaotanud vähemalt 23 Ka-52 ründekopterit, Vene vägedel hakkab suurtükimoon otsa saama;

- Oryx: Venemaa on tõendatult kaotanud Ukrainas üle 600 BMP-2 lahingumasina;

- Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevaga 480 sõdurit.

Ukraina asepeaminister kutsus üles Ukraina sõjapõgenikel olema kevadeni välismaal

Ukraina asepeaminister Irina Verenšuk soovitas välismaale läinud ukrainlastel püsida välismaal kuni kevadeni, kuna Vene agressiooni oht talvel kasvab, vahendas Ukraina portaal Vasakkallas (Левый берег).

ÜRO julgeolekunõukogu arutab kinnisel istungil Vene väiteid Ukraina "räpasest pommist"

Kahe ÜRO diplomaadi kinnitusel arutab ÜRO julgeolekunõukogu teisipäeva õhtul kinnisel istungil Venemaa väiteid Ukraina kavatsusest luua "räpane pomm", vahendas CNN.

"Räpase pommi" (dirty bomb) all mõeldakse tuumamaterjaliga segatud lõhkeainet, mille lõhkemisel ei toimuks küll tuumareaktsiooni, kuid samas leviks plahvatusalal radioaktiivne materjal.

Prantsusmaa, USA ning Ühendkuningriik lükkasid hiljuti ühisavalduses tagasi Vene kaitseministri väited Ukraina "räpasest pommist".

ÜRO Aatomienergia Agentuur (IAEA) lubas saata Ukraina palvel riiki inspektorid Ukraina tuumarajatiste kontrollimiseks.

Zelenski: Ainult Krimmi tagasi saamine tagab rahu

Ukraina president Volodõmõr Zelenski kinnitas videokõnes Krimmi platvormi parlamentaarsele kohtumisele Horvaatias, et lõpliku rahu Ukrainas tagab Krimmi tagasisaamine Ukraina kontrolli alla.

Nii nagu kõik algas Krimmiga, kõik ka lõppeb Krimmiga, rõhutas Zelenski.

Vastasel juhul saaksid Vene väed kasutada Krimmi edaspidi sillapeana Ukraina ründamiseks, vahendas Ukrainska Pravda.

Zelenski tunnistas, et Krimmi taasühendamine Ukrainaga peale mitmeid okupatsiooniaastaid saab olema raske.

Ukraina president kutsus üles Krimmi platvormile sarnaselt tegema platvormid ka Transnistria ning Abhaasia de-okupeerimiseks.

Danilov: Kui Kahhovka tamm õhku lastakse, siis on Krimmi poolsaar 10-15 aastat ilma veeta

Kui Vene väed peaksid Kahhovka hüdroelektrijaama tammi õhku laskma oleks Krimmi poolsaar järgmiseks 10 kuni 15 aastaks ilma veeta, hindas Ukraina rahvusliku julgeoleku nõukogu sekretär Oleksii Danilov intervjuus Sky Newsile.

Danilovi sõnul on olukord Hersoni oblastis keeruline, kuid ta ei usu, et Vene väed vabatahtlikult ise taanduma asuksid. Danilovi hinnangul valmistuvad Dnepri jõe läänekaldale jäänud Vene väed brutaalseteks lahinguteks. Sarnaselt arvas intervjuus Ukrainska Pravdale Ukraina sõjaväeluure juht Kõrõlo Budanov.

Reuters: USA kaalub Ukrainale HAWK õhutõrjesüsteemide andmist

Ameerika Ühendriigid kaaluvad Ukrainale vanemate HAWK õhutõrjesüsteemide saatmist, kinnitasid USA ametiisikud Reutersile.

HAWK õhutõrjesüsteemid on praegu USA-s pikaaegselt hoiustatud ning USA relvajõud ise ei kasuta neid. Sellegipoolest saaks HAWK süsteemidega tulistada alla Vene droone ja tiibrakette.

HAWK õhutõrjesüsteem on veidi võmekam kui seni Ukrainale saadetud Stinger õhutõrjeraketid ning seda kasutati enne Patriot õhutõrjesüsteemi kasutuselevõttu.

Konkreetne õhutõrjesüsteem võeti kasutusele Vietnami sõja käigus, kuid seda uuendati korduvalt enne süsteemi kasutamisest loobumist.

NATO peasekretär Jens Stoltenberg teatas varem, et Hispaania saadab Ukrainale neli HAWK õhutõrjesüsteemi.

Reuters ei suutnud kindlaks teha kui mitu HAWK õhutõrjesüsteemi ning raketti USA suudaks Ukrainale anda.

Scholz: Ukraina ülesehitamine on 21. sajandi Marshalli plaan

Saksa kantsler Olaf Scholz kõneles Berliinis Ukraina sõjajärgse taastamise konverentsil. Scholzi sõnul on Ukraina ülesehitamine 21. sajandi Marshalli plaan, viidates Teise maailmasõja järgsele USA majandusabile, mille najal Euroopa taas üles ehitati, vahendas Reuters.

Ukraina ametivõimude hinnangul on Venemaa tekitatud sõjakahjud jõudnud 750 miljardi dollarini. Maailmapanga sõnul läheks Ukraina ülesehitamine maksma 349 miljardit dollarit.

Politico hinnangul ei pruugi konverents anda konkreetseid tulemusi, kuna ühtegi konkreetset lubadust ei plaanita anda ega ei ole plaanis toetada ühtegi poliitilist lähenemist Ukraina ülesehitamiseks.

Euroopa valitsused ning Ukraina valitsus ja rahvusvahelised institutsioonid on eri meelt selles, millal ülesehitustöö peaks algama.

Ukraina, Euroopa Investeerimispanga ning Maailmapanga hinnangul peaks ülesehitustöö algama kohe nendes piirkondades, mis on vabastatud.

Euroopa valitsuste hinnangul aga saab taastamistööd alustada alles siis, kui on saavutatud püsiv rahu, kuna muidu võidakse värskelt taastatud taristu uuesti hävitada.

Okupeeritud Melitopolis lõhkes hommikul autopomm

Zaporižžja oblasti okupeeritud osas, Melitopoli linnas lõhkes autopomm.

Melitopol on Zaporižžja oblasti suuruselt teine linn ning seda on korduvalt rünnatud Ukraina mitmikraketiheitjaga HIMARS.

Plahvatus toimus Hiina televisiooni sõnul kell 8.30 hommikul, vahendas Reuters.

Plahvatust linnas kinnitas Telegramis ka Melitopoli linnapea Ivan Fedorov.

Kiiev: Vene väed rajavad Dnipro jõe idakaldale kaitsepositsioone

"Vaenlane rajab kaitsepositsioone Dnipro jõe vasakule kaldale. Vene väed paigutavad miine, jättes väikesed koridorid, et väed saaksid taganeda parempoolselt kaldalt," teatas Ukraina peastaap.

IAEA saadab Kiievi palvel Ukrainasse inspektorid

Rahvusvaheline Aatomienergia Agentuur (IAEA) teatas, et saadab inspektorid külastama kahte Ukraina tuumaobjekti. Inspektorid kutsus Ukrainasse Kiiev. Kreml on viimaste päevade jooksul väitnud, et ukrainlased plaanivad kasutada "räpast pommi".

Euroopa Liit teatas, et toetab Ukraina otsust.

"Me tervitame Ukraina otsust taotleda IAEA ekspertide missiooni saatmist. EL-i toetus Ukrainale jätkub, sealhulgas desinformatsiooni vastu võitlemisel," ütles EL-i välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Josep Borrell.

Washington: USA pole näinud mingeid märke, et Venemaa plaaniks Ukrainas kasutada tuumarelva

"USA pole näinud mitte mingeid märke, et Venemaa plaaniks Ukrainas kasutada tuumarelva, bioloogilist relva või keemiarelva," ütles väljaandele Foreign Policy üks USA sõjaväeametnik.

USA staabiülemate ühendkomitee esimees kindral Mark Milley suhtles esmaspäeval oma Venemaa kolleegiga. Sõjaväejuhid leppisid kokku, et hoiavad sideliinid avatuna, vahendas CNN.

Pühapäeval vestlesid telefoni teel Venemaa kaitseminister Sergei Šoigu ja USA kaitseminister Lloyd Austin.

Rahvusvaheline sõjauuringute instituut (ISW) hindas, et Vene kaitseministri Sergei Šoigu telefonikõned valitud NATO liikmesriikide kaitseministritele pidid hirmutamise kaudu aeglustama või peatama lääneriikide relvaabi.

Bellingcat paljastas venelased, kes korraldasid Ukraina vastu raketirünnakud

Juurdlusportaal Bellingcat avaldas kümnete Venemaa sõjaväeinseneride nimed, kes korraldasid Ukraina vastu raketirünnakuid. Selle käigus kasutati rakette Kalibr, Kh-101 ja R-500. Bellingcati uuring kestis pool aastat ja portaal tegi koostööd väljaannetega The Insider ja Der Spiegel, vahendas The Kyiv Independent.

The senior-most figures dealt only with Lt Col. Bagnyuk, who in turn spoke to engineers with expertise in three types of cruise missile.



These were the ЗМ-14 (Kalibr, sea-launched), R-500 (aka 9М728, for Iskander systems, (ground) launched), and Kh-101 (air-launched) missiles. pic.twitter.com/QaXPvP6IDy — Bellingcat (@bellingcat) October 24, 2022

Ukraina hävitas riigi lõunaosas kolm Vene laskemoonaladu

Ukraina lõunaringkonna staap teatas oma öises rindeteates, et esmaspäeva jooksul hukkus nende vastutuspiirkonnas 40 venelast, hävitati kolm tanki ja kolm laskemoonaladu.

Ukraina sõdurid Autor/allikas: SCANPIX/AFP/DIMITAR DILKOFF

ISW: Ukraina väed vabastavad Hersoni Dnepri läänekalda poolse osa aasta lõpuks

Rahvusvahelise sõjauuringute instituudi (ISW) hinnangul vabastavad Ukraina väed Dnepri läänekalda ühes Hersoni linnaga käesoleva aasta lõpuks.

ISW hinnangul ei ole Vene vägede positsioonid Dnepri läänekaldal kaitstavad. Ühe Vene sõjablogija hinnangul on kasulikum Hersoni linnast loobuda, kuna katse linna hoida lõppeb tõenäoliselt kaotusega.

Briti luure: Venemaa on tõendatult kaotanud vähemalt 23 Ka-52 ründekopterit

Ühendkuningriigi kaitseministeeriumi luureülevaate kohaselt on Vene väed kaotanud Ukrainas vähemalt 23 Ka-52 ründehelikopterit. Kaotatud helikopterid on üle neljandiku kogu Vene õhujõudude vastavast kopteritüübist. Enne sõda oli Vene vägedel 90 Ka-52 ründekopterit.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 25 October 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/bZmLpOMrm8



#StandWithUkraine pic.twitter.com/xz5YZDfgkT — Ministry of Defence (@DefenceHQ) October 25, 2022

Ka-52 on moodustanud ligikaudu poole Vene helikopterikaotustest Ukrainas. Paljud helikopterid on alla lastud Ukraina lühimaa õhutõrje süsteemidega (MANPADS). Samuti pole kopterirünnakuid kaitsnud Vene hävituslennukid, nagu oleks kohane Vene sõjalises doktriinis.

Brittide hinnangul hakkab Vene vägedel ka suurtükimoon lõppema.

Oryx: Venemaa on tõendatult kaotanud Ukrainas üle 600 BMP-2 lahingumasina

Ukraina ja Vene lahingukaotusi loendava Oryx blogi analüütikute hinnangul on Vene väed sõjas Ukraina vastu kaotanud üle 600 Vene BMP-2 lahingumasina.

#UkraineWar: #Russia is now visually confirmed to have lost more than 600 BMP-2 infantry fighting vehicles since it began its invasion of #Ukraine on February 24.



More than 1600 Russian IFVs have been lost in total: https://t.co/QR37xdfJdY pic.twitter.com/11xHcUbLNB — Oryx (@oryxspioenkop) October 25, 2022

Oryx arvestab kaotuste (hävinud, kahjustada saanud või vastase kätte langenud) sõjamasinate arvestuses ainult neid kaotusi, kus on selge tõend masina kaotusest kas pildi või videona.

Kokku on Vene väed tõendatult kaotanud Ukrainas üle 7500 tehnikaühiku.

Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevaga 480 sõdurit

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas teisipäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 68 420 (võrdlus eelmise päevaga +480);

- tankid 2611 (+21);

- jalaväe lahingumasinad 5321 (+26);

- lennukid 271 (+1);

- kopterid 248 (+3);

- suurtükisüsteemid 1674 (+1);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 377 (+2)

- õhutõrjesüsteemid 190 (+1);

- operatiivtaktikalised droonid 1372 (+2);

- tiibraketid 350 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 4054 (+10);

- laevad / paadid 16 (+0);

- eritehnika 149 (+0).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda.