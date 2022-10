Lapsevanemad kahtlustavad reguleerimata lastelaagrites rikkumisi

Tarbijakaitse juhtis märgukirjas haridusministeeriumile tähelepanu tõigale, et kuigi lapsevanemad on teatanud mitmetest rikkumistest, on alla kuuepäevaste lastelaagrite korraldamine Eestis seadusega reguleerimata ja järelevalvet keegi ei teosta.

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA), kelle ülesanne on vastavalt tarbijakaitseseadusest tulenevale pädevusele järelevalve teostamine, on täheldanud, et Eesti õigusruumis on reguleerimata alla kuuepäevaste lastelaagrite korraldamine, kirjutas majandusministeeriumi transpordi asekantsler Ahti Kuningas haridusministeeriumile.

Kuninga sõnul puuduvad laagrite korraldamisel kindlad nõuded korraldajatele, hügieeninõuetele, järelevaatajatele ning samuti ei kuulu selliste laagrite üle riikliku järelevalve teostamine ühegi riigiasutuse pädevusse. Selliste laagrite korraldamiseks ei ole TTJA-le teadaolevalt vaja taotleda ka luba kohalikult omavalitsuselt.

Kuninga sõnul on tarbijakaitsesse pöördunud mitmeid murelikke lapsevanemaid, kes on välja toonud ka võimalikke rikkumisi alla kuuepäevaste laagrite korraldamisel. Näiteks on lapsevanemad maininud puuduvaid ja/või puudulikke hügieenitingimusi ja toitlustust, alaealiste suitsetamist, poiste ja tüdrukute ühistesse tubadesse majutamist, laste ujumisel nende järelevaatajate vähesust, lastelaagri kasvatajate tausta teadmatust, näiteks kas isik on kantud karistusregistrisse, ja laste tööle rakendamist palava ilmaga.

"Lastelaagrite valdkonda reguleerib noorsootööseadus, kuid hetkel ei ole seadusandja näinud vajadust kehtestada lühemate kui kuuepäevaste laagritele eraldi regulatsiooni, mis aga ei tähenda, et vajadust selliste laagrite üle järelevalve teostamiseks puudub," märkis Kuningas.

TTJA on samas seisukohal, et laste turvalisus peab olema tagatud õigusaktidega, kuid nende asutusel õiguslik alus selleks puudub, kuna tegemist ei ole klassikalise "teenusega" tarbijakaitseseaduse tähenduses.

Haridusministeerium nõustus TTJA-ga, et lastelaagris osalejate turvalisus väärib õigusaktide ülevaatamist ja nemad on valmis lahenduste leidmiseks asja arutama. "Hoolimata sellest, et alla kuuepäevaste laagrite läbiviimiseks ei pea korraldajad eraldi tegevusluba taotlema, lasub siiski korraldajatel vastutus järgida noortega töötamise nõudeid ja põhimõtteid," ütles ministeeriumi noorte- ja andepoliitika osakonnajuhataja Riin Tamm.

"Esmatähtis on noorte osalejate turvalisuse tagamine laagris osalemise ajal. Kui osalejate turvalisuse tagamine ning järelevalve teostamine vajab õigusaktide ülevaatamist, siis oleme valmis aruteluks ja vajadusel lahenduste leidmiseks riigi tasandil," lisas ta.