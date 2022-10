Eesti Energia juhi konkursil on jäänud sõelale viis-kuus inimest

Eesti Energia uue juhi avalikul konkursil on sõelale jäänud viis-kuus kandidaati, kellega Eesti Energia nõukogu viib järgmisel nädalal läbi intervjuud, ütles nõukogu esimees Anne Mere.

"Meil oli avalik otsing ja tegime ka sihtotsingut. Tänaseks on meil selline lühem nimekiri valmis, viis-kuus inimest. Ja nõukogu kohtub nendega järgmisel nädalal. Me teeme nendega konkreetsed intervjuud, et tutvuda kandidaatidega lähemalt ja anda neile ka võimalus küsida küsimusi," ütles Mere ERR-ile.

"Teeme kõigepealt esimesed intervjuud, siis vaatame, millised on sealt tulemused ja siis ilmselt teeme taustauuringut, võib-olla palume ka valmistada ette mingeid töid Eesti Energia tulevikuvisioonist. Jätkame nende kandidaatide sügavama analüüsiga," lisas ta.

Eesti Energia nõukogu on varem avaldanud lootust jõuda ühe-kahe kandidaadini detsembrikuus.

"Praeguseni on läinud täiesti plaanide kohaselt. Tahaks väga loota, et see ajakava ja meie ootus peab paika," lausus Mere.

3. oktoobriks laekus konkursile 27 kandidaati, kellele lisandusid veel sihtotsinguga leitud kandidaadid, viies kandidaatide koguarvu kuni 50-ni.

Eesti Energia uus juht asub tööle järgmise aasta 1. aprillist.

14. septembril teatas Eesti Energia nõukogu, et otsustas mitte pikendada Hando Sutteri lepingut ja tema volitused juhatuse esimehe ametis lõppevad vastavalt kehtivale lepingule 31. märtsil 2023.