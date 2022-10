WSJ: Bideni ja bin Salmani halb läbisaamine kahjustab kahe riigi suhteid

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et USA president Joe Biden ja Saudi Araabia juht Mohammed bin Salman ei usalda üksteist ja see kahjustab kahe riigi omavahelisi suhteid. USA ja Saudi Araabia vahel on üha rohkem geopoliitilisi erimeelsusi, kuid riigijuhtide halb läbisaamine süvendab nüüd pingeid veelgi.

Saudi Araabia valitsuse liikmete teatel mõnitab bin Salman eraviisiliselt Bidenit. Ta seab kahtluse alla Bideni vaimsed võimed. Biden keeldus aga bin Salmaniga üle aasta vestlemast, vahendas The Wall Street Journal.

"Nende vahel peaaegu puudub usaldus ja vastastikune austus," ütles USA endine diplomaat Lähis-Idas Aaron David Miller.

Varem suutsid Saudi Araabia valitsejad ja USA presidendid kahe riigi omavahelisi probleeme lahendada tugevate isiklikke kontaktidega. 1970. aastate alguses riigistasid saudid USA energiafirmade varad. Ometi kohtus president Richard Nixon 1974. aastal kuningas Faisaliga. 2005. aastal võõrustas George W. Bush Saudi Araabia kroonprintsi, kuigi 15 saudi olid seotud 2001. aasta terrorirünnakutega. Saudi Araabia valitsejatega sai hästi läbi ka Donald Trump.

"Kui tegemist on riigiga, mida juhib umbes viis inimest, siis peab suhtlus toimima isiklikul tasandil," ütles Lähis-Ida ekspert Steven Cook.

"Biden ja bin Salman proovisid juulis oma isiklikku suhtlust parandada. Nende kohtumine kestis kolm tundi. Biden vihastas aga kuninglikku perekonda, kui võttis üles inimõigusi puudutavad küsimused," ütlesid asjaga kursis inimesed.

Saudi Araabia tahab moderniseerida oma majandust ja vähendada sõltuvust naftatuludest. Bin Salman leiab, et riik peab ära kasutama praeguse kõrge naftahinna. Sel nädalal toimub Riyadhis Saudi Araabia tuleviku investeeringute konverents. USA ametnikke pole sinna kutsutud.

"USA leiab, et saudid vajad Ameerikat, saudid panustavad vastupidisele arengule. Valge Maja ignoreerib kahe riigi vaheliste suhete isiklikku tasandit, kuna nad ei suuda või ei taha välja mõelda, kuidas suhelda bin Salmaniga," ütles mõttekoja Center for Strategic and International Studies (CSIS) analüütik Jon Alterman.

Saudi Araabia juhitud OPEC+ naftakartelli otsustas hiljuti vähendada nafta tootmist. Biden lubas Saudi Araabiale naftatootmise vähendamise eest tagajärgi. Valge Maja on öelnud, et Biden soovib üle vaadata, kas sidemed Saudi Araabiaga teenivad USA riikliku julgeoleku huve. Saudi Araabia ametnikud ütlevad nüüd, et võib olla tuleb neil suhted USA-ga ümber hinnata.

Venemaa sõjaline tegevus Ukrainas on kahe riigi suhted muutnud veelgi halvemaks. Bideni administratsioon nõuab, et riigid valiksid kindla osapoole. Saudid näevad aga ajaloolist võimalust, et kaitsta oma huvisid maailmas.