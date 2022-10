Brüssel kahtlustab Rootsi metsatööstust kartellikokkuleppes

Komisjon korraldas eelmise aasta oktoobris reidi Södra Skogsägarna Växjös asuvasse peakorterisse. Komisjon kogus tõendeid kartellikokkuleppe kohta.

"See vastab tõele. See puudutas puiduäri ja seda, kuidas neid tehinguid tehakse. Meil Södras on väga kõrged standardid. Seega on selge, et olime pisut üllatunud," ütles Södra Skogsägarna juht Lotta Lyra.

Södra Skogsägarna ja teised asjasse puutuvad ettevõtted teatasid, et ei saa uurimist täpsemalt kommenteerida. Siiski rõhutasid firmad, et teevad uurimisel koostööd, vahendas SVT.

Komisjoni majandusasjade pressiesindaja Arianna Podesta ütles, et uurimine jätkub.

"Praegu me analüüsime seni kogutud dokumente, vara on veel teha mingeid kindlaid järeldusi. Kartellide moodustamises süüdi mõistetud firmade maksimaalne trahvisumma on kümme protsenti ettevõtte käibest," ütles Podesta.

SVT-ga suhelnud ekspertide sõnul viitavad hinnad, et suured metsafirmad moodustasid kartelli, kus väikesed firmad saavad vähe raha.

Rootsis on puidu hind palju odavam, kui naaberriikides. Selle aasta alguses maksis üks firma Rootsis puidu tihumeetri eest 345 krooni. Sama firma ostis sarnast puitu Baltikumis 770 krooni eest.

"Rootsi väikefirmadele makstav hind on selline hind, mida minu hinnangul makstakse just siis, kui ettevõtted on moodustanud kartelli," ütles metsamajanduse professor Peter Lohmander.