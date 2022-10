Aasta põllumees on Kadarbiku peremees Veiko Pak

Aasta põllumees 2022 on Kadarbiku peremees Veiko Pak. Kadarbiku on tarbijale tuntud eelkõige kodumaiste juurikate ja köögiviljatoormahlade kaudu.

Kadarbiku Köögivilja praegune peremees Veiko Pak juhib juurikakasvatust ja -tööstust, mis sai alguse kolm aastkümmet tagasi. Tema isa Ants, nagu rõhutab aasta põllumees, ei erastanud mingeid sovhoosi maid, vaid alustas kolme hektari peal nullist.

"Ikka isa pani meid fakti ette. Ta üsna suurelt tahtis ette võtta seda köögivilja kasvatamist ja sealt kuidagi loomuliku jätkuna – vaatasid, abi on vaja ja nii me vennaga sinna jäime," selgitas Pak.

Praegu on Kadarbiku tuntud eelkõige köögiviljamahlade tootjana. Seal toimetab juba kolmas põlvkond. Ainult Ants oli agronoom, ülejäänud pole põllumajandust koolis õppinud.

"Kuidagi on see loomulikult läinud, ei ole otseselt planeeritud niimoodi, aga olen sattunud siia pere ettevõtmisesse," rääkis Kadarbiku Köögivilja ostujuht Lisli Pak.

Tundub, et eeskuju ja peretraditsioon seovad kõige rohkem maatöö külge. Selle eest ka tänavune pronksist külvaja.

"See on tunnustus muidugi Veiko tööle, aga tegelikult kogu Pakide perekonnale, kes on viimased 30 aastat väga sihikindlalt köögiviljakasvatust ja -tootmist eest vedanud. Nagu öeldud, inimesed on tänu nendele ära õppinud porgandimahla joomise," ütles Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juht Roomet Sõrmus.

Kuidas edasi, näitab aeg. Praegu töötab aastaringselt Kadarbikus 70 kohalikku. Suvel on juurde vaja paarkümmend külalist hooajaks.

Eestlane eemaldub aina rohkem Vargamäe vaevadest. Antsu ajal oli elu teistsugune.

"Kui me Keila jaama läksime 1995. aastal, tuli 100 inimest tööle, sest inimestel ei olnud tööd. Täna on kõigil töö, kõigil on amet, kõik on sotsiaalkindlustatud," rääkis Veiko Pak.

Pronksist külvaja on tänavu Kadarbikul. Võttis aega, aga jõudis kohale.

"Sellele pronksmehele on kandideerinud Ants, sellele on kandideerind Ville ja lõpuks see tuli meie majja," ütles Veiko Pak.