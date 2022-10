ERR Luxembourg'is: EL-i ministrid lükkasid gaasi hinnalae otsuse edasi

Lääne-Euroopas valitsev kena sügisilm on võimaldanud ministritel gaasi hinnalae otsuse kuu aega edasi lükata. Nimelt on gaasihoidlad pilgeni täis, LNG-laevadelt pole seda kuskile panna ning see on gaasihinna langusesse viinud.

"See oli täna liikmesriikide otsus ja Tšehhi, eesistuja otsus, et seda arutelupunkti ei pandudki päevakorda punktina, mille kohta tuleb päeva lõpuks vastu võtta otsus," ütles Euroopa Komisjoni energeetikavolinik Kadri Simson.

"Hind on oluliselt alla tulnud. Küsimus on, kas praeguses olukorras suudame paika panna hinnapiirid, mis meid kevadel või järgmiseks talveks valmistudes hästi teenivad. Kui hind on volatiilne, siis ka meie peame olema otsustes paindlikud. Kui on vaja sekkuda, siis tuleb seda teha. Kui ei, kui hind on meile sobiv, siis on meil võib-olla aega arutada selle üle, mil viisil see sekkumine meil varustuskindlust ohtu ei seaks," rääkis majandus- ja taristuminister Riina Sikkut.

Lõpliku otsuse peaksid ministrid tegema kuu aja pärast toimuval kohtumisel. See tähendab, et seni võib iga riik nõuda, et Euroopa ühine lähenemine oleks just neile kõige sobivam.

"Lõpuks need detailid ongi olulised. Erinevatel liikmesriikidel on erinev energiaportfell – gaasil on seal erinev roll, viis, millega seda tarbitakse ja kuidas seda tarnitakse. Lõpuks need detailid võivad liikmesriikide jaoks väga palju mängida," selgitas Sikkut.

Ent kas ei või üldse juhtuda, et kui gaasihind jätkab senisel kursil, siis polegi seda hinnalage üldse vaja? Simsoni hinnangul tasub pigem karta kui kahetseda.

"Meid võib ees oodata pikk ja külm talv. Meid võivad ees oodata ootamatud gaasikatkestused, ka õnnetused tarneahelates. Nii et kindlasti on vaja ka erakorralisi meetmeid, mis aitavad ära hoida halbadest uudistest ja ebakindlusest õhku lendava gaasihinna meie turgudel," ütles energeetikavolinik.