Oluline kolmapäeval 26. oktoobril kell 16.09:

- Foreign Policy: Venemaa üritab värvata Afganistani sõjaväelasi;

- Saksamaa annab Ukrainale juurde raskerelvastust;

- Reznikov: Kiiev saab lõpuks lääneriikidelt tanke ja hävituslennukeid;

- Ukraina hävitas riigi lõunaosas Venemaa laskemoonalao;

- CNBC: Ukraina sai USA-lt kaks NASAMS-i maa-õhk õhutõrjeraketisüsteemi;

- Ukraina: Venemaa jätkab pealetungi Bahmuti suunal;

- ISW: Venemaa jõuametkonnad (siloviki) on jätkuvalt rahulolematud riigi sõjalise tegevusega Ukrainas;

- Briti luure: Vene sõjavastane grupp on teinud vähemalt kuus rünnakut Vene raudteedele alates juunist;

- Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevaga 480 sõdurit.

Foreign Policy: Venemaa üritab värvata Afganistani sõjaväelasi

Välispoliitika ajakiri Foreign Policy väitis enda allikatele tuginedes, et Vene relvajõud on püüdnud värvata endise Afganistani armee sõjaväelasi.

Enne USA vägede lahkumist Afganistanist olid Ameerika Ühendriigid investeerinud peaaegu 90 miljardit dollarit Afganistani julgeolekujõudude arendamiseks. Raha kulutati ka Afganistani eriüksuslaste väljaõppeks, keda õpetasid välja USA ja Briti eriüksuslased.

Afganistani jäi peale USA vägede lahkumist hinnanguliselt 20 000 kuni 30 000 Afganistani eriüksuslast.

Talibani väed saavutasid Afganistani üle kontrolli eelmisel aastal.

Ühe endise Afganistani eriüksuslase sõnul annaks Afganistani üksuste lisamine Vene vägede koosseisu Vene vägedele olulise eelise. Teise allika hinnangul on värbamissoovi taga Wagneri palgasõdurite grupeering.

Ukraina: vabastatud aladelt leiti 1000 inimese surnukehad

Ukraina võimud on hiljuti vabastatud aladelt leidnud üle 1000 surnukeha. Hukkunute hulgast on leitud nii tsiviilisikuid, sh lapsi, kui ka Ukraina sõjaväelasi.

Izjumist leiti massihauast 447 inimese säilmed. Ukraina Reintegratsiooniministeerium ei täpsustanud millistest asulatest leiti teised hukkunud.

20. oktoobril teatas Ukraina politsei, et vabastatud Lõmanist leiti massihauast 35 Ukraina sõduri säilmed, meenutas The Kyiv Independent.

Saksamaa annab Ukrainale juurde raskerelvastust

Saksamaa president Frank-Walter Steinmeier külastas Kiievit ja teatas, et Berliin tarnib Ukrainale veel kaks MARS mitmikraketiheitesüsteemi ja neli haubitsat.

"Sakslasi ja ukrainlasi seovad ühised Euroopa väärtused. Need on vabadus ja demokraatia," ütles Ukraina president Volodõmõr Zelenski.

Reznikov: Kiiev saab lõpuks lääneriikidelt tanke ja hävituslennukeid

Ukraina kaitseminister Oleksii Reznikov ütles intervjuus Politicole, et ta on optimistlik Ukraina lootuste osas saada lääneriikidelt moodsaid tanke ning hävituslennukeid.

Võimalike hävituslennukite osas mainis Reznikov USA päritolu F-16 ja F-15 lennukeid ning Rootsi päritolu Gripenit.

Reznikovi optimism tulenes asjaolust, et kõik varem Ukrainale keelatud relvasüsteemid nagu õhutõrjesüsteemid, droonid ning mitmikraketiheitjad neile siiski lõpuks anti.

Moodsate lahingtankide saamise osas pidas Reznikov oluliseks Ameerika Ühendriikide otsust, kelle juhtroll ning eeskuju ka teiste lääneriikide otsuseid mõjutab.

Reznikov rõhutas intervjuus, et lääneriikide relvaabi pole mõeldud mitte ainult Vene vägede väljasurumiseks Ukrainast, vaid lahingute käigus saab hinnata ka lääneriikide sõjatehnika efektiivsust tegelikus lahingolukorras.

Näiteks Venemaa kasutatud droonid võivad tulevikus ohustada ka ülejäänud Euroopat ning Ukrainas välja mõeldud lahendused võivad olla kasulikud ka teistele Euroopa riikidele.

Ukraina: Venemaa jätkab pealetungi Bahmuti suunal

Donetski oblasti kuberner Pavlo Kõrõlenko teatas kolmapäeval, et Vene väed jätkavad pealetungi Bahmuti suunal. Samuti proovivad Vene väed edeneda Avdijivka linna suunas. Bahmutis sai Vene vägede rünnaku tõttu surma üks tsiviilisik, vahendas The Guardian.

"Venelased vastutavad kõikide kuritegude eest meie maal," kirjutas sotsiaalmeedias Kõrõlenko.

Ukraina hävitas riigi lõunaosas Venemaa laskemoonalao

Ukraina lõunaringkonna staap teatas oma öises rindeteates, et teisipäeva jooksul hukkus nende vastutuspiirkonnas 26 venelast, hävitati kuus soomusmasinat ja laskemoonaladu. Ukraina väed tulistasid Hersoni oblastis alla kaks hulkurdrooni.

CNBC: Ukraina sai USA-lt kaks NASAMS-i maa-õhk õhutõrjeraketisüsteemi

"Me tarnisime valitsusele paar nädalat tagasi kaks NASAMS-i süsteemi. Neid paigaldatakse täna Ukrainasse," ütles telekanalile CNBC USA relvafirma Raytheon juht Greg Hayes.

NASAMS-i õhutõrjesüsteemi kasutavad 12 riiki ning üks selline süsteem on määratud ka USA pealinna Washingtoni kaitseks.

USA ametnike teatel kaalub riik Ukrainale saata ka HAWK õhutõrjesüsteemid. NATO peasekretär Jens Stoltenberg teatas varem, et Hispaania saadab Ukrainale neli HAWK õhutõrjesüsteemi.

HAWK süsteemidega saab tulistada alla Vene droone ja tiibrakette.

ISW: Venemaa jõuametkonnad (siloviki) on jätkuvalt rahulolematud riigi sõjalise tegevusega Ukrainas

Rahvusvaheline sõjauuringute instituut (ISW) teatas, et Venemaa president Vladimir Putin peab pikas perspektiivis rahustama jõuametkondade juhte. Tšetšeenia liider Ramzan Kadõrov kurtis hiljuti, et Venemaa vastus Ukraina rünnakutele on olnud nõrk ja nõudis Ukraina linnade hävitamist.

ISW teatel proovivad Vene ametnikud ühendada relvajõududes teenivaid kristlasi ja moslemeid. Venemaa armees süvenevad lahkhelid moslemite ja kristlaste vahel.

Kremli tippametnik Aleksei Pavlov väitis, et Ukraina ühiskonda juhivad fanaatikud, kes püüavad hävitada Vene õigeusu kirikut, islamit ja judaismi. ISW hinnangul proovis Pavlov nii rahustada relvajõududes teenivaid usuvähemuste rühmitusi.

Briti luure: Vene sõjavastane grupp on teinud vähemalt kuus rünnakut Vene raudteedele alates juunist

Ühendkuningriigi kaitseministeeriumi luureülevaates tuuakse välja, et Vene sõjavastane rühmitus Peatage Vagunid võttis vastutuse 24. oktoobril Belgorodis toimunud raudteeplahvatuse eest. Sama grupp on varem viiel korral võtnud vastutuse Venemaal toimunud plahvatuste eest raudteedel.

