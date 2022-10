Saksamaa president Frank-Walter Steinmeier külastas Kiievit ja teatas, et Berliin tarnib Ukrainale veel kaks MARS mitmikraketiheitesüsteemi ja neli haubitsat. Ukraina lõunaringkonna staap teatas oma öises rindeteates, et teisipäeva jooksul hukkus nende vastutuspiirkonnas 26 venelast, hävitati kuus soomusmasinat ja laskemoonaladu.

Oluline kolmapäeval 26. oktoobril kell 5.55:

- Saksamaa annab Ukrainale juurde raskerelvastust;

- Ukraina hävitas riigi lõunaosas Venemaa laskemoonalao;

- CNBC: Ukraina sai USA-lt kaks NASAMS-i maa-õhk õhutõrjeraketisüsteemi;

- ISW: Venemaa jõuametkonnad (siloviki) on jätkuvalt rahulolematud riigi sõjalise tegevusega Ukrainas.

Saksamaa annab Ukrainale juurde raskerelvastust

Saksamaa president Frank-Walter Steinmeier külastas Kiievit ja teatas, et Berliin tarnib Ukrainale veel kaks MARS mitmikraketiheitesüsteemi ja neli haubitsat.

"Sakslasi ja ukrainlasi seovad ühised Euroopa väärtused. Need on vabadus ja demokraatia," ütles Ukraina president Volodõmõr Zelenski.

Ukraina hävitas riigi lõunaosas Venemaa laskemoonalao

Ukraina lõunaringkonna staap teatas oma öises rindeteates, et teisipäeva jooksul hukkus nende vastutuspiirkonnas 26 venelast, hävitati kuus soomusmasinat ja laskemoonaladu. Ukraina väed tulistasid Hersoni oblastis alla kaks hulkurdrooni.

CNBC: Ukraina sai USA-lt kaks NASAMS-i maa-õhk õhutõrjeraketisüsteemi

"Me tarnisime valitsusele paar nädalat tagasi kaks NASAMS-i süsteemi. Neid paigaldatakse täna Ukrainasse," ütles telekanalile CNBC USA relvafirma Raytheon juht Greg Hayes.

NASAMS-i õhutõrjesüsteemi kasutavad 12 riiki ning üks selline süsteem on määratud ka USA pealinna Washingtoni kaitseks.

USA ametnike teatel kaalub riik Ukrainale saata ka HAWK õhutõrjesüsteemid. NATO peasekretär Jens Stoltenberg teatas varem, et Hispaania saadab Ukrainale neli HAWK õhutõrjesüsteemi.

HAWK süsteemidega saab tulistada alla Vene droone ja tiibrakette.

ISW: Venemaa jõuametkonnad (siloviki) on jätkuvalt rahulolematud riigi sõjalise tegevusega Ukrainas

Rahvusvaheline sõjauuringute instituut (ISW) teatas, et Venemaa president Vladimir Putin peab pikas perspektiivis rahustama jõuametkondade juhte. Tšetšeenia liider Ramzan Kadõrov kurtis hiljuti, et Venemaa vastus Ukraina rünnakutele on olnud nõrk ja nõudis Ukraina linnade hävitamist.

ISW teatel proovivad Vene ametnikud ühendada relvajõududes teenivaid kristlasi ja moslemeid. Venemaa armees süvenevad lahkhelid moslemite ja kristlaste vahel.

Kremli tippametnik Aleksei Pavlov väitis, et Ukraina ühiskonda juhivad fanaatikud, kes püüavad hävitada Vene õigeusu kirikut, islamit ja judaismi. ISW hinnangul proovis Pavlov nii rahustada relvajõududes teenivaid usuvähemuste rühmitusi.