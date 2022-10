SEB üheksa kuu kasum Eestis kasvas

SEB Eesti üksuse üheksa kuu tulud kasvasid aastases võrdluses 7,3 protsenti, kulud olid kaheksa protsenti suuremad.

SEB Panga juhatuse esimees Allan Parik teatas, et SEB laenu- ja liisinguportfell suurenes võrreldes eelmise aasta sama ajaga 7,8 portsenti. "Kvaliteetse laenuportfelli ja klientide aktiivsuse tulemusena oli SEB üheksa kuu kasum 6,8 protsenti suurem kui eelmisel aastal samal ajal," lisas ta.

Grupi tegevustulud ulatusid üheksa kuuga 140,6 miljoni euroni (2021. aasta samal perioodil 131 miljonit eurot) ning tegevuskulud 48,1 miljoni euroni (2021. aasta samal perioodil 44,5 miljonit eurot).

Laenukahjumite eraldisi vähendas pank 2022. aasta üheksa kuuga 0,7 miljoni euro ulatuses (2021. aasta samal perioodil vähendati eraldisi 0,5 miljonit eurot). Tulumaksu arvestati selle aasta üheksa kuuga 10,8 miljonit eurot (2021. aasta üheksa kuuga 9,7 miljonit eurot).

Eraisikute säästud vähenesid

Kolmandas kvartalis kahanes eraisikute hoiuseportfell eelmise kvartaliga võrreldes 0,7 protsenti. Hoiuste vähenemise taga ei ole ainult elukalliduse tõus, vaid ka suurem tarbimine, märkis pank.

SEB statistika kohaselt on 2022. aastal kulutatud reisimisele sama palju kui enne pandeemiat, väljas söömisele kulutati selle aasta suvel isegi kolmandiku võrra enam kui näiteks 2019. aastal. Elukalliduse tõus ja soov oma elustandardit hoida on juba hakanud vähendama perede sääste, kuid suuremate püsikuludega sügis- ja talvekuud on alles ees, lisas pank.