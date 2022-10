WSJ: Hiina võib välisfirmadele kehtivaid koroonapiiranguid leevendada

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et Peking tahab riiki meelitada rohkem välisinvesteeringuid. Hiina kommunistlik partei jätkab karmi koroonapoliitikat, kuid võib rahvusvahelistele firmadele kehtivaid piiranguid leevendada.

Hiina valitsus andis välja dokumendi, mis kirjeldab, kuidas riik tahab juurde meelitada välisinvesteeringuid. Valitsus tahab, et rahvusvaheliste firmade juhid saaksid Hiinas mugavamalt reisida, vahendas The Wall Street Journal.

Peking kutsus kohalikke võime üles toetama rahvusvahelisi ettevõtteid, et nad saaksid Hiinasse rajada teaduskeskuseid. Dokumendis on välja toodud ka kiibisektori arendamine. USA kehtestas hiljuti uued piirangud Hiina kiibisektorile. Need piirangud ei luba Hiina ettevõtetel lisaks ameerika oskustöölistele kasutada riigi intellektuaalomandit, kiibitootmiseks vajalikke masinaid ja teenuseid ega komponente.

Hiina kompartei karm koroonapoliitika piirab riigis äritegevust. Inimesed võivad jääda pikaks ajaks karantiini. Hiina võimud tahavad nüüd aga välismaised spetsialistid riiki tagasi meelitada. Rahvusvahelised lobifirmad teatasid, et jälgivad, kuidas kompartei hakkab uut poliitikat rakendama.

"See poliitika on sisuliselt olemasolevate riiklike poliitikate koondamine ühe katuse alla, kuidas seda ellu viiakse, see pole veel selge," ütles Euroopa Liidu kaubanduskoja juht Pekingis Jörg Wuttke