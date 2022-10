Europarlament võib Strasbourgi osta uue uhke hoone

Veebiväljaanne Politico kirjutab, et Euroopa Parlamendi juhtkond tahab Strasbourgi osta uut maja ja võib seetõttu ühe enda hoone muuta luksushotelliks.

Europarlamendi president toetab ideed rajada hotell Salvador de Madariaga hoonesse. See hoone kuulub europarlamendile. Metsola toetas seda ideed kirjas, mille ta saatis 8. veebruaril endisele Prantsuse peaministrile Jean Castexile, vahendas Politico.

Metsola väitis kirjas, et uus hotell võiks linnas parandada majutustingimusi. "See samm võib leevendada koormust hotellisektoris," kirjutas Metsola.

Politico teatel esineb linnas majutusega seotud probleeme aga harva, ainult siis, kui parlament koguneb Strasbourgi istungit pidama. Metsola väitis aga, et hotell muudaks kõrgetasemeliste ürituste korraldamise lihtsamaks.

Politico teatel tahab Prantsusmaa, et europarlament ostaks hiljuti valmis saanud Osmose hoone. Metsola tahab Prantsusmaale vastu tulla ja hankida parlamendile juurde lisapinda. Osmoses seisab praegu enamik ruume tühjana.

Salvador de Madariaga hoone müüdaks erafirmale ning vastutasuks saaks parlament kasutada Osmose hoonet. Salvador de Madariaga hoonest tehakse hotell, mida saaksid kasutada europarlamendi saadikud, vahendas EUobserver.

Osmose ostmist on europarlamendi juhtkonnal aga raske parlamendisaadikutele maha müüa. Paljude saadikute sõnul pole rohkem ruumi vaja. Kui aga üks hoone tehakse hotelliks, siis võib parlamendil tekkida vajadus uute bürooruumide järele, teatas Politico.

Osmose ostmist arutab nüüd europarlamendi eelarvekomisjon. Castex väitis varem, et Osmose vahetataks põhimõtteliselt Salvador de Madariaga hoone vastu.

Metsola pressiesindaja ütles, et tehingu üle otsustab terve parlamendi juhatus. "Vahetuse arutelu Prantsuse võimudega on kestnud juba ammu, see algas enne, kui Roberta Metsola astus ametisse," teatas pressiesindaja.

Euroopa Parlament ei peatanud eelmisel nädalal 2023. aasta eelarve hääletusel Osmose ostmise võimalust. 274 europarlamendi saadikut hääletas Osmose hoone omandamise vastu mõeldud muudatusettepaneku poolt, 275 hääletas vastu.