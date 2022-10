Tallinna keskkonna- ja kommunaalameti uueks juhiks saab Jaan Tarmak

Tarmakul on tehnikateaduste magistrikraad Tallinna Tehnikaülikoolist (transpordiehitus, spetsialiseerumine teedeehitusele) ja mikrokraad Tartu Ülikoolist (innovatsiooni eriala). Ta on kaheksa aastat töötanud maanteeametis ja transpordiametis, kus ta on olnud muu hulgas juhtivatel kohtadel: liikluskorralduse osakonna juhataja, põhja regiooni strateegilise planeerimise juht, taristu arendamise ja kvaliteedinõuete osakonna juhataja ja viimati liikuvuse ja taristu kavandamise osakonna juhataja.

Abilinnapea Vladimir Sveti sõnul saavad Tarmaku prioriteetideks uues ametis kvaliteetse ja ligipääsetava linnaruumi loomine, turvalise ja säästva liikuvuse toetamine, linna rohealade omavaheline sidumine ja nende kvaliteedi arendamine. "Tarmak on tõestanud ennast valdkonna asjatundja ja tõhusa juhina," ütles abilinnapea Vladimir Svet.

Keskkonna- ja kommunaalametis töötab 88 inimest, selle haldusalasse kuuluvad loomaaed, botaanikaaed ja Kadrioru Park, mille koosseisus on ka kalmistud ning linna tänavate hooldusüksus.

Tallinna keskkonna- ja kommunaalameti uus juht valiti konkursi korras. Valikukomisjoni kuulusid linnakantsler Kairi Vaher (komisjoni esimees), abilinnapea Vladimir Svet, linna personalidirektor Vilve Raik ja välise eksperdina Enefit Greeni juht Aavo Kärmas. Ühtekokku kandideeris juhataja ametikohale 45 inimest.

1997. aastast Tallinna kommunaalametit juhtinud Ain Valdmann lahkus 1. oktoobril ametist.