Hollandist leiti ebaseaduslikud Hiina politseijaoskonnad

Alates 2018. aastast on Hiina avanud Madalmaades kaks ebaseaduslikku "politseijaoskonda", et survestada seal elavaid Hiina dissidente.

Nö jaoskondadest teatasid teisipäeval Hollandi väljaanded RTL Niuws ja Follow the Money, vahendas Politico.

Ülemere Hiina teenindusjaamades pakutakse Hiina kodanikele Madalmaades erinevaid teenuseid, sh võimalust enda juhilubade kehtivusaega pikendada.

Samuti kasutatakse neid Hiina dissidentide vaigistamiseks Euroopas.

Hollandi meedia tugines Wang Jingyu väidetel, kelle sõnul põgenes ta alguses Hiinast Madalmaadesse, kuna ta kritiseeris Hiina Rahvavabariigi võime sotsiaalmeedias.

Hollandisse saabudes aga võttis temaga ühendust Hiina "politseijaoskond" Rotterdamis, kes palus tal naasta Hiinasse "oma probleemide lahendamiseks".

Hiina võimude esindajad soovitasid Wang Jingyul ka oma perekonna peale mõelda.

Hollandi välisministeeriumi esindaja sõnul on sellised asutused Hollandi pinnal ebaseaduslikud. Ministeerium lubas ebaseaduslikke Hiina asutusi Hollandi pinnal uurida ning võtta kasutusele vastavad vajalikud meetmed.

Hiina saatkond Madalmaades väitis Hollandi meediale, et nad ei ole selliste asutuste olemasolust Hollandi pinnal teadlikud.

Samas juhtisid Hollandi meediaväljaanded tähelepanu asjaolule, et nende asutuste rajamisel osales ka kohaliku Hiina saatkonna diplomaat.

Septembris avaldas Hispaania inimõigusorganisatsioon Safeguard Defenders raporti, mille kohaselt on Hiina üle maailma rajanud mitmeid ebaseaduslikke "politseijaoskondi".

On #PRC's National Day, we continue our campaigns against China's transnational repression through its 54 known oversea police stations #110Overseas, which have brought over 230k 'fugitives' to China.https://t.co/J0MohcX7k2 pic.twitter.com/A96lQdxtTe