Ukraina sõjaväeluure juhi Budanovi sõnul tugevdab Vene väejuhatus Dnepri läänekaldal asuvaid üksuseid värskelt mobiliseeritud meestega Venemaalt. Samal ajal on Hersoni oblasti okupatsiooniadministratsioon viidud Dnepri jõe idakaldale. Venemaa üritas peatada ÜRO juurdlust Iraani droonide kasutamise kohta. Zelenski kinnitusel on kõige raskemad lahingud Bahmuti ja Avdijivka kandis.

Oluline neljapäeval 27. oktoobril kell 6.22:

- Ukraina väed ründasid okupeeritud Donetski oblastis kütuserongi;

- Ukraina õhuväe kinnitusel tulistati alla 19 Vene kamikaze-drooni;

- Ukraina luure: Venemaa tugevdab Hersoni oblastit mobiliseeritutega;

- Venemaa üritas peatada ÜRO juurdlust Iraani droonide kasutamise kohta;

- Zelenski: Kõige raskemad lahingud Bahmuti ja Avdijivka kandis.

Ukraina väed ründasid okupeeritud Donetski oblastis kütuserongi

Kohaliku meedia teatel põlesid Šahtarskis raudteel kolmapäeva hilisõhtul 12 kütusetsisterni.

Šahtarsk on alates 2014. aastast Vene vägede poolt okupeeritud.

Põlengust levisid ka sotsiaalmeedias videod.

Venemaa ründas öösel Kiievi oblastit

Kiievi oblasti kuberneri Oleksii Kuleba sõnul ründasid Vene väed öösel üht Kiievi oblasti piirkonda. Praegu ei ole teateid hukkunutest. Rünnakukohas kustutati teate edastamise hetkel tulekahju.

Veidi enne kella nelja kinnitas Kuleba, et õhurünnakuid oli mitu ning Ukraina õhutõrje töötab.

Ukraina õhuväe kinnitusel tulistati alla 19 Vene kamikaze-drooni

Ukraina õhujõudude sõnul tulistati öösel Mõkolajivi ning Vinnõtsja kandis alla 19 Iraani päritolu Shahed-136 kamikaze-drooni.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski teatas kolmapäeval, et Venemaa on kasutanud Ukraina vastu ligikaudu 400 Iraani päritolu Shahed-136 drooni. Ukraina võimude teatel on Venemaa tellinud Iraanilt 2400 drooni.

Ukraina luure: Venemaa tugevdab Hersoni oblastit mobiliseeritutega

Ukraina sõjaväeluure juht Kõrõlo Budanov ütles kolmapäeval CNN-le, et kuigi Vene väed on Dnepri jõe läänekaldalt okupatsiooniadministratsiooni ära viinud, siis tugevdatakse sealseid sõjalisi üksuseid värskelt mobiliseeritud meestega Venemaalt.

Budanov nimetas Hersonisse saadetud mobiliseeritud mehi kahurilihaks ning hindas, et Vene väed valmistuvad tänavalahinguteks Hersoni linna pärast.

Luurejuhi hinnangul kiireneb Vene vägede taganemine siis kui Ukraina väed jõuavad piisavalt kaugele, et Nova Kahhovka hüdroelektrijaama tamm on Ukraina vägede suurtükitulekontrolli all.

Venemaa on Budanovi hinnangul oma keerulist olukorda Dnepri läänekaldal mõistnud ning nad ei soovi, et nende väed oleksid seal ümber piiratud.

Venemaa üritas peatada ÜRO juurdlust Iraani droonide kasutamise kohta

Venemaa esindaja ÜRO julgeolekunõukogus püüdis suunata Venemaale tarnitud Iraani droonide kasutamise osas fookuse mujale, vahendas CNN.

Vene esindaja väitis, et ÜRO juhtkond astub oma rollist välja kui kavatseb saata eksperte Ukrainasse droone vaatlema. USA ja Ukraina on väitnud, et tegemist on Iraani droonidega. Iraan ja Venemaa on seda eitanud.

Kolmapäevasele arutelule eelnes Briti, Prantsuse ja Saksa diplomaatide kiri ÜRO peasekretärile, milles paluti ÜRO-l algatada juurdlus, kuna Iraan on tarninud Venemaa ÜRO julgeolekunõukogu resolutsioonist hoolimata saatnud riigist välja relvi.

ÜRO julgeolekunõukogu resolutsioon 2231 on seotud Iraani tuumakokkuleppega ning selle kohaselt ei tohi Iraan tarnida tavarelvastust. Algse resolutsiooni poolt hääletas ka Venemaa.

Zelenski: Kõige raskemad lahingud Bahmuti ja Avdijivka kandis

Ukraina president Volodõmõr Zelenski sõnul on Donetskis näha kõige ehedamalt Vene väejuhatuse hullumeelsus. Donetski oblastis Bahmuti ja Avdijivka kandis saadetakse suurel hulgal Vene sõdureid iga päev mitmeid kuid Ukraina positsioonide peale.

Vene väed on mitmeid kuid püüdnud saada enda kontrolli alla Bahmuti linna ja selle ümbrust. Siiani pole see õnnestunud. Rünnakutes on olulist rolli mänginud Wagneri palgasõdurid.

Zelenski sõnul parandavad Ukraina väed üle riigi enda positsioone ning lubas Ukraina rahvale peatselt häid uudiseid.

Zelenski kutsus oma pöördumise käigus ukrainlasi üles elektrit säästma ning koostada isiklik elektri säästmise skeem. Elektrikatkestused Ukrainas on tingitud Venemaa rünnakutest Ukraina elektritaristule.

CIA peadirektor tegi kolmapäeval Kiievisse üllatusvisiidi

USA Luure Keskagentuuri (CIA) peadirektor külastas kolmapäeval Kiievit ning kohtus ka Ukraina president Volodõmõr Zelenskiga, kinnitasid CNN-le kaks asjaga kursis olevat isikut.

Ühe allika sõnul kinnitas CIA peadirektor oma visiidi raames USA jätkuvat toetust Ukrainale Venemaa agressiooni vastu. Samuti lubati jätkata luureinfo jagamist.

Ukraina lõunaringkond: Vene üksused kaotasid ööpäevaga 53 sõdurit

Ukraina lõunaringkonna rindeülevaate kohaselt tapeti viimase ööpäeva jooksul ligikaudu 53 Vene sõdurit. Samuti hävitati kaks miinipildujat ja muud Vene sõjatehnikat.