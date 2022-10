Svet: Pronksi tänava ehituse hanketingimusi linn ei muutnud

Sveti sõnul on Pronksi ja Jõe tänava hanke põhitingimusena kirjas, et kogu ehitusperioodil peab olema tagatud läbipääs mõlemas suunas vähemalt ühel rajal ehk 1+1 rada. "Samas on erandkorras lubatud lühiajalised täissulgemised juhul, kui Tallinna transpordiametist saadakse selleks nõusolek. Samad tingimused on fikseeritud hankelepingus ning ehitaja peab neid tingimusi täitma," ütles ta ERR-ile.

Svet kinnitas, vastupidiselt ajakirjanduses ilmunud kahtlustele, pole hanketingimusi hanke korraldamise jooksul muudetud.

Abilinnapea väitel käsitleb linn neljapäevaks juba 17 päeva kinni olnud Pronksi tänava sulgemist "lühiajalise täissulgemisena". "Pronksi tänav on olnud rekonstrueerimiseks suletud alates 10. oktoobrist, oleme seda käsitlenud erandkorras lühiajalise täissulgemisena. Veel sel nädalal arutame ehitajaga läbi, mis kuupäevast suudab ta tagada ligipääsu 1+1 rajal, nagu hankelepingus kirjas," sõnas Svet.

"Tõsi on see, et ei hanke tingimustes ega ka lepingus ei ole ajaliselt määratletud, kui pikka perioodi me lühiajalise täissulgemise all mõistame ja see tulebki nüüd ehitajaga kiiremas korras läbi arutada," tunnistas Svet.

Kolmapäeval kirjutas Eesti Päevaleht, et tee-ehitaja TREV-2 Grupi juhatuse esimehe Sven Pertensi kinnitusel oli Tallinna Pronksi ja Jõe tänava rekonstrueerimise hanke tingimustes kirjas, et tänaval tuleb ka tööde tegemise ajal mõlemas suunas üks sõidurada lahti hoida. Kuna nüüd on liiklus täielikult kinni, kahtlustas Pertens linna hanketingimuste muutmises, mis pani hankel osalenud ettevõtted ja hanke tingimuste tõttu osalemisest toobunud firmad ebavõrdsesse seisundisse, mis on keelatud.

Jõe ja Pronksi tänava rekonstrueerimine läheb eeldatavalt maksma 14,3 miljonit eurot. Ehitushanke võitis ja tõid teostab AS-i KE Infra ja OÜ Viamer Grupp konsortsium.