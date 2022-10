USA uurib Tesla väiteid, et firma autod on isejuhtivad

Uudisteagentuuri Reuters allikate teatel uurivad USA võimud autofirma Tesla väiteid, et firma sõidukid on isejuhtivad. USA võimud kahtlustavad, et Tesla võib eksitada tarbijaid ja investoreid.

"Washingtoni ja San Francisco prokurörid uurivad, kas Tesla on eksitanud tarbijaid ja investoreid, esitades tõendamata väiteid oma sõidukite tehnoloogiliste võimaluste kohta," ütlesid allikad Reutersile.

Allikate teatel võivad USA võimud esitada kriminaalsüüdistuse ettevõtte või Tesla juhtide vastu, vahendas The Times.

Tesla veebilehel on reklaam, mis kiidab firma autopiloodi tehnoloogiat.

"Juhiistmel istuv inimene on seal ainult juriidilistel põhjustel. Nad ei tee midagi. Auto sõidab ise," seisab Tesla reklaamis.

Tesla hoiatab siiski reklaamides, et autojuhid säilitaksid autopiloodi kasutamisel kontrolli oma sõidukite üle. Allikate teatel võimaldavad sellised hoiatused Teslal kriminaalasjadest pääseda.

Tesla juht Elon Musk ütles eelmisel nädalal, et firma annab peagi välja oma "Full Self-Driving" tarkvara uuendatud versiooni, mis võimaldab klientidel sõita nii, et autorooli ei pea puutuma. Muski sõnul vajab sõiduk siiski autojuhti edasi.

"Me ei väida, et sõiduk on selleks valmis, et keegi ei istuks rooli taga," ütles Musk.