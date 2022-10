USA majandus kasvas kolmandas kvartalis 2,6 protsenti

Kolmanda kvartali sisemajanduse koguprodukti (SKP) aruanne hõlmab kolmekuulist perioodi juulist septembrini. Teises kvartalis kahanes USA majandus 0,6 protsenti, esimeses kvartalis langes majandus 1,6 protsenti, vahendas Financial Times.

Paljud majandusteadlased siiski muretsevad, et riiki võib järgmise 12 kuu jooksul tabada majanduslangus. Majandusteadlased eeldavad, et föderaalreserv jätkab agressiivset rahapoliitikat.

USA majandus on praegu veel intressimäärade tõstmisele vastu pidanud. Riigis on madal tööpuudus ja tarbijad on kulutusi suurendanud. Kuna ameeriklaste tarbimisharjumused on hindade tõusu tõttu nihkunud toodetelt teenustele siis on paljudel ettevõtetel tekkinud kaupade ülejääk, mida püütakse allahindlustega maha müüa.

USA tarbijahinnad tõusid septembris aastases võrdluses 8,2 protsenti.

Kiire inflatsiooni tõttu väldivad tarbijad kallimate kaupade ostmist. Enamik ameeriklasi leiab, et praegu on halb aeg osta autot, mööblit, selgus Michigani ülikooli uuringust.