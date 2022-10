Sidekaabli rikke tõttu hilinevad rongid üle Eesti

Neljapäeva pärastlõunal esines AS Eesti Raudtee taristul dispetšerside võrgurike, mis mõjutab rongiliiklust üle Eesti, teatas Eesti Raudtee. Reisijatel palub raudteefirma silma peal hoida Elroni kodulehel.

Ei ole veel täpselt teada, millal võiks asi korda saada, sest rikke põhjus on veel tuvastamisel, ütles Eesti Raudtee kommunikatsioonijuht Monika Lilles. "Kahjuks täpsemat põhjust ei oska öelda. See selgub, kui rike on tuvastatud."

Samas on rike seotud sidekaablitega. "Kõik meie dispetšerside, mida meie liikluskorraldajad näevad, on pooleldi praegu kadunud, mis tähendab seda, et osaliselt juhitakse liiklust ka käsitsi. Näiteks Tallinna-Tartu liinil. Seetõttu rongid praegu hilinevad," rääkis Lilles.

Mõni rong on asendatud bussiga

Elroni müügi- ja arendusjuht Ronnie Kongo rääkis ERR-ile, et kuna kogu Eesti rongiliiklus on häiritud, siis see tähendab, et mõni rong jääb ka täielikult käigust ära.

Ettevõte püüab otsida võimalikult palju asendusbusse. "Kui võimalik, siis saab kasutada mõnda teist rongi, mis ka tõenäoliselt hilineb, aga sellegipoolest rongid ikkagi osaliselt sõidavad. Olukord on väga keeruline," sõnas Kongo.

Ta märkis, et kõiki ronge ei saa siiski bussidega asendada, sest busse pole piisaval hulgal kuskilt võtta.

"Aga rongid ju ka liiguvad, selleks selles mõttes pole ju ka vajadust. Isegi kui rong liigub hilinemisega, siis ta jõuab tõenäoliselt varem kohale kui see buss. Bussid ka ei oota jaamades seda, et äkki rongid hakkavad hilinema, vaid need tuleb tellida. /.../ Asendusbuss on ikkagi viimane variant, kui me üldse inimesi teenindada ei saa," selgitas Kongo.

Vedurijuht saab igas jaamas uue käsu

Tartust reisi alustanud Jüri Metssalu kirjeldas ERR-ile, et alguses seisis rong jaamas kaua ning kui sõitma hakkas, siis liikus väga tasakesi.

"Igal ülesõidul võtsime jälle hoo maja, pidurdasime järsult. Ja on näha helkurvestides inimesi, kes ülesõidukohtades asja koordineerivad," ütles ta.

Metssalu sõnul on reisijatel rongis samasugune informatsioon toimuvast nagu meediaski. "Keegi täpselt ei tea, miks see toimub. Klienditeenindaja ütleb, et igas jaamas, kus me seisame, saab vedurijuht uue käsu. Nii et teadmatus on väga suur," selgitas ta.

Metssalu sõnul on inimesed rongis ühtehoidvad ning toetavad teenindajaid. "Hästi tore on see sõit tegelikult, ehkki me oleme graafikust umbes kaks tundi maas."