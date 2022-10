Reedel sajab vähest vihma

Reede öö on pilves selgimistega. Öö hakul sajab mitmel pool vähest vihma, pärast südaööd sajuvõimalus väheneb. Kohati tekib udu. Puhub edela- ja läänetuul 3 kuni 8 meetrit sekundis, põhjarannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis, kuid pärast keskööd nõrgeneb veidi. Õhutemperatuur jääb 8 ning 10 kraadi vahele.

Hommikul on taevas laialdaselt pilvine, kuid sajuta. Saaremaal ja mandri lääneservas on ka selgemaid laike. Paiguti püsib veel udu. Puhub mõõdukas edelatuul ja õhutemperatuur on 9 kuni 11 kraadi.

Päev jätkub samuti enamasti pilviselt ning mitmel pool sajab vähest vihma. Edelatuul puhub endiselt 3 kuni 9 meetrit sekundis, rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis ning termomeeter näitab Rakveres 10 kraadi, mujal 11 kuni 12 kraadi.

Kui terve nädala on olnud üsna vihmane, siis ees ootav nädalavahetus tuleb pigem kuiv. Laupäeval saartelt alates vihm lakkab ning pühapäev möödub sajuta. Uuest nädalast on aga vihmahood tagasi. Laupäev jätkub veel võrdlemisi sooja sügisilmaga, kuid pühapäeval temperatuur langeb. Ööl vastu esmaspäeva on taas kohati miinuskraadid ning järgnevate päevade päevamaksimum jääb 11 kraadi juurde.