Serhi Haidai: Ukraina väed liiguvad Luhanskis aeglaselt edasi

Luhanski oblasti kuberneri Haidai sõnul liiguvad Ukraina väed halvast ilmast hoolimata aeglaselt edasi. Vihmaste ilmade tõttu saab edasi liikuda ainult jalavägi. Tšetšeenia juht Ramzan Kadõrov kinnitas 23 Tšetseenia sõduri hukkumist Ukrainas. AP teatel saadab USA saadab veel 275 miljoni dollari eest sõjalist abi Ukrainale, millest enamus on laskemoon.

Oluline reedel 27. oktoobril kell 05.57:

- Serhi Haidai: Ukraina väed edenevad aeglaselt Luhanskis edasi;

- Ramzan Kadõrov kinnitas tavatult 23 Tšetseenia sõduri hukkumist Ukrainas;

- AP: USA saadab veel 275 miljoni dollari eest sõjalist abi Ukrainale;

- Zelenski: Venemaa on alates veebruarist teinud Ukrainale üle 4500 raketirünnaku.

Serhi Haidai: Ukraina väed edenevad aeglaselt Luhanskis edasi

Luhanski oblasti kuberner Serhi Haidai teatas Telegramis, et Ukraina relvajõud jätkavad edusamme Svatove-Kreminna suunal. Samuti tõrjuti Vene vasturünnak Bilohorodkas.

Haidai rõhuta, et pealetungi kiirust on aeglustanud ilmastik – vihma tõttu jääb sõjatehnika mutta kinni ning edeneda saab ainult jalavägi.

Ramzan Kadõrov kinnitas tavatult 23 Tšetseenia sõduri hukkumist Ukrainas

Venemaa Tšetšeenia Vabariigi pikaaegne juht Ramzan Kadõrov kinnitas, et Ukraina rünnakus hukkus 23 Tšetseenia sõdurit ning veel 58 sai haavata. Tegu on Vene vägede poolt tavatu tunnistusega, kuna siiani on kaotuste arvu püütud alati minimeerida.

AP: USA saadab veel 275 miljoni dollari eest sõjalist abi Ukrainale

USA ametiisikud kinnitasid anonüümseks jäädes Associated Pressile, et Ameerika Ühendriigid kavatsevad toetada Ukrainat veel ühe 275 miljoni dollari suuruse abipaketiga. Paketis sisaldub suuresti laskemoon relvasüsteemidele, mis juba on Ukrainale antud.

Ametlik teadaanne peaks saabuma reede jooksul..

Ukraina lõunaringkond hävitas taas kaks Vene laskemoonaladu

Ukraina relvajõudude lõunaringkonna rindeülevaate kohaselt hukkus viimase ööpäevaga nende vastutusalas ligikaudu 44 Vene sõdurit. Samuti tulistati alla üks Vene lennuk ja helikopter ning hävitati muud tehnikat.

Lisaks hävitati kaks Vene laskemoonaladu.

Zelenski: Venemaa on alates veebruarist teinud Ukrainale üle 4500 raketirünnaku

Ukraina president Volodõmõr Zelenski teatas oma õhtuses videopöördumises, et lähipäevl on Vene väed Ukraina sihtmärkide pihta suunanud üle 30 Shahed hulkurdrooni, millest 23 tulistati alla.

Zelenski sõnul on Venemaa alates täieulatusliku invasiooni alguses tulistanud Ukraina pihta üle 4500 raketi ning teinud kokku üle 8000 õhurünnaku.

Ukraina president lubas, et vastase lennukid ja helikopterid langevad ning Ukraina rahvas ei lange.

Videopöördumine tehti tavatult õues ning Zelenski sõnavõtu ajal näidati ka ühte alla tulistatud drooni.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski koos alla tulistatud drooniga Autor/allikas: Ukraina presidendi kantselei/www.president.gov.ua

Zelenski tõi oma videopöördumise käigus mitmeid paralleele Natsi-Saksamaa ning Venemaa agressiooni vahel ning kinnitas, et "Reichskommissariaadid ning pseudovabariigid surevad [lõpuks] ühte moodi."