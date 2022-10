Kahe Tartu ümbersõidu rajamine lükkub ilmselt edasi

Selleks, et Emajõest üle saada, peab praegu põhja poolt mööda Tallinna-Tartu maanteed tulles läbima Tartu südalinna. Aastateks 2021-2030 kinnitatud riikliku teehoiukava järgi võiks 2025. aastal alata kahe ümbersõidu ehitus, aga kuna ümbersõitude rajamine on kallis, siis rahastuses praegu selgust ei ole ja tõenäoliselt lükkub nende ehitamine edasi.

Kavandatavate ümbersõitude eesmärgiks on Tallinna-Tartu-Võru- Luhamaa maanteel ehitada 2+2 lahendusena välja Kärevere möödasõit ja Kardla-Tartu lõik, et ühendada omavahel Tallinna-Tartu-Luhamaa ning Jõhvi-Tartu-Valga maantee. Samuti on soov rajada aastaid räägitud Tartu põhjapoolne ümbersõit, mis looks võimaluse koridoriks ka Jõhvi maantee ja Räpina maantee vahele.

Transpordiameti projekteerimise üksuse juhataja Mart Michelis ütleb, et keskkonnamõjude hindamine nendel lõikudel on heaks kiidetud ja sellest tulenevaid suuniseid ka projektides arvestatakse.

"Projektid oma olemuselt on valmis, hetkel teostatakse veel ekspertiisi ja teostatakse erinevaid vastavusi, mis on tavapärane projektide puhul, et kõik oleks korras. Tulevikus on meil plaanis veel Kvissentali sillale ehk siis mis tuleb üle Suure Emajõe, on kavas meil teha ka arhitektuurikonkurss," rääkis Michelis.

Kvissentali sild on osa Tartu põhjapoolse ümbersõidu rajamisest. Riikliku teehoiukava järgi, mis kehtestatud aastateks 2021-2030, tuleks mõlema lõigu ehitamiseks vahetada ka maid ja kõik see peaks toimuma sel aastal. Michelis tõdeb, et kuna praegu pole selge lõikude rahastus, ei saa ka vajalikke maid sel aastal vahetama hakata.

"Loomulikult, kui on rahastus selge, siis alustatakse ka maade omastamisega kohe, aga kui ei ole kindlust, et see lähiajal ehitusse läheb ja mõned muud objektid on prioriteetsemad, siis kindlasti alustatakse mõne muu projekti maade omandamisega, et vastavalt prioriteetsuse järjekorrale neid maid ka omandatakse üle Eesti."

Näiteks ütleb ka Luunja vallavanem Aare Anderson, et vald on hoidnud oma territooriumil avatuna teekoridori tulevase Tartu põhjapoolse ümbersõidu lõpust, kuhu saaks siis ühendada ka idaringtee neljanda järgu, kuid ka seal saab Andersoni sõnul maadevahetuseks minna siis, kui on selge, kust tuleb põhjapoolse ümbersõidu ehitamiseks rahastus.

Seega on vähetõenäoline, et nii põhjapoolse ümbersõidu kui ka Kärevere möödasõit ja Kardla-Tartu lõikude ehituseni jõutakse 2025. aastal.

"Projekti mõttes on see võimalik, aga rahastuse mõttes on see vähetõenäoline. Et novembri lõpuks peaks eeldatavasti kehtestatama uus kava, siis ilmselt jääb see objekt rahastuse ootele ja algusaastat täna täpsemalt on võimatu öelda. Et ilmselt enne tehakse ära põhivõrgu osas Kardla-Tartu lõik ja kui põhivõrgu objektid on rahastuse saanud, siis liigutakse edasi tugivõrgu arendamisele, et see Tartu põhjapoolne ümbersõit on tugivõrgu osa ja seetõttu võivad seal tekkida erinevad ehituse aastad, kuigi eks ta loogiline oleks neid koos teha. Aga kuna maksumused on suured, siis see kõik selgub täpsemalt," rääkis Anderson.