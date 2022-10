Kangilaski lahkub Tartu sotside juhatusest

"Esitasin just avalduse Tartu piirkonna juhatusest tagasi astuda, ma ei ole nõus viisiga, kuidas neid asju on lahendatud," ütles Kangilaski Tartu Postimehele neljapäeva pärastlõunal, pidades nende asjade al silmas viisi, kuidas juhatus erakonna liikmetega käitub.

ERR kirjutas nädala alguses, et Sotsiaaldemokraatliku Erakonna Tartu piirkonnast on lahkunud mitu liiget, kes põhjendavad äraminekut ebasõbraliku juhtimiskultuuri ning juhatusele meelepäraste inimeste soosimisega. Piirkonna juhi Kadri Leetmaa sõnul pole etteheidetel alust ning lahkujaid ise on kas ebaeetiliselt käitunud või on lahkumise taga laiemad isiklikud ambitsioonid.

Kangilaski ütles Tartu Postimehele, et juhatuse liikmena tunneb ta vastutust, aga soovib seda, et ka teised juhatuse liikmed vastutuse võtaksid, muu hulgas selle eest, et sotside fraktsioon volikogus lakkab olemast.