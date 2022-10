Saksamaa majandus kasvas kolmandas kvartalis 0,3 protsenti

Majandusteadlased prognoosisid varem, et Saksa majandus kahaneb kolmandas kvartalis 0,2 protsenti. Eelmises kvartalis kasvas Saksa majandus 0,1 protsenti. See tähendab, et Saksa SKP on taastunud pandeemiaeelsele tasemele, vahendas Financial Times.

"Saksamaa majandus suutis oma kasvu säilitada, vaatamata maailmamajanduse keerulisele olukorrale, pandeemiale, tarnehäiretele, hindade tõusu ja sõjale," teatas statistikaamet.

Saksamaa proovib vabaneda Venemaa energiatarnetest. Energiahindade tõusu tõttu vähendavad Saksamaa tööstusfirmad oma tootmistegevust. Saksamaa tööstust mõjutavad veel USA agressiivne rahapoliitika ja Hiina majanduskasvu aeglustumine. Hiina on Saksamaa üks suurimaid eksporditurge.

Rahvusvaheline valuutafond (IMF) prognoosis, et Saksamaa majandus kahaneb järgmisel aastal 0,3 protsenti.

Prantsusmaa ja Hispaania majandused kasvasid kolmandas kvartalis 0,2 protsenti.