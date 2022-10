Elektri börsihind langeb laupäeva pärastlõunal alla viie euro

Öösel ja hommikutundidel jääb megavatt-tunni hind 87 kuni 109 euro vahele, odav on elekter ka varahommikul kella neljast viieni, mil megavatt-tunni hinnaks kujuneb 16,47 eurot.

Hind hakkab langema lõunast, kell 12 kuni üks on megavatt-tunni hind 12,23 eurot, kella ühest kaheni 8,20 eurot. Odavaimad tunnid on kella kahest viieni, mil hind langeb alla viie euro. Kõige madalam on see päeval kella kolmest neljani, mil see langeb 4,31 eurole. Peale seda hakkab hind taas tõusma.

Kõige kallim on elekter õhtul kella kaheksast üheksani, kui megavatt-tunni hind tõuseb 140,38 euroni megavatt-tunnist.

Ka Lätis ja Leedus on hind Eestiga samal tasemel, Soomes langeb päeva keskmine hind suisa 14,35 eurole megavatt-tunnist.