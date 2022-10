Nancy Pelosi abikaasa sai rünnakus vigastada

USA kongressi spiikri Nancy Pelosi pressiesindaja teatas reedel, et Peloside koju tungis vägivaldne inimene, kes ründas spiikri abikaasat Paul Pelosit. Spiiker ise oma San Franciscos asuvas kodus ei viibinud.

"Ründaja on vahi all ja rünnaku motivatsiooni uuritakse. Paul Pelosi viidi haiglasse ja ta peaks täielikult paranema," teatas pressiesindaja.

"Spiiker ja tema perekond tänavad meditsiinitöötajaid, kuid nad paluvad austada oma privaatsust," lisas pressiesindaja.

Paul Pelosi on 82-aastane. Pelosid abiellusid 1963. aastal ja neil on viis last.