Venemaa süüdistab Ukrainat suuremahulises rünnakus Sevastopolile

29. oktoobril kell 18.51:

- Venemaa peatab osaluse Ukraina viljaekspordi kokkuleppes;

- Venemaa ja Ukraina vahetasid 50 sõjavangi;

- Venemaa süüdistab Ukrainat ja Briti spetsialiste droonirünnakus Sevastopolile;

- Venemaa ei kavatse ignoreerida USA plaane moderniseerida tuumarelvi, mis on Euroopas;

- Ukraina väitel hukkus ööpäevaga üle pooletuhande vene sõduri;

- Briti luure: Venemaa kiirendab Hersonist lahkumist;

- Vene rünnakud energiataristule teevad Ukraina linnad pimedaks.

Venemaa peatab osaluse Ukraina viljaekspordi kokkuleppes

Vene uudisteagentuuri TASS teatel peatab Venemaa peale rünnakut Sevatopolli lahele kolme kuu eest Ukrainaga sõlmitud viljaekspordi kokkuleppes osalemise, mille alusel jätkus Ukrainas vilja ja väetiste väljavedu.

Ukraina presidendi kabinetiülem süüdistab Venemaad väljapressimises ja leiutatud terrorirünnakutes oma territooriumil.

"Ma kutsun kõiki riike üles nõudma Venemaalt oma näljamängude lõpetamist ja jätkama oma kohustustega," kirjutas Ukraina välisminister Dmõtro Kuleba Twitteris.

ÜRO teatas, et on Vene võimudega kontaktis. "On eluliselt tähtis, et kõik osapooled hoiduksid tegudest, mis võiksid ohtu seada Musta mere teraviljaalgatuse, mis on hädavajalik humanitaarmissioon ja millel on selge positiivne mõju miljonite inimeste toidule ligipääsetavuse tagamisel," ütles ÜRO kõneisik Stephane Dujarric.

Venemaa ja Ukraina vahetasid 50 sõjavangi

Laupäeval toimus kõneluste järel sõjavangide vahetus. Vene kaitseministeerium teatas, et Ukraina andis üle 50 sõjavangi.

Ukraina relvajõudud märkisid Telegrami postituses, et vangide vahetuse järel naasid koju 52 Ukraina sõjavangi.

Venemaa süüdistab Ukrainat ja Briti spetsialiste droonirünnakus Sevastopolile

Venemaa poolt ametisse määratud Sevastopoli kuberner teatas laupäeval, et Ukraina korraldas droonirünnaku Sevastopoli lahele, kus paikneb Vene Musta mere laevastik.

Kuberneri sõnul lõid Vene väed rünnaku tagasi ning tsiviiltaristu pihta ei saanud, kuid ta palus linna elanikel rünnakutest mitte videoid jagada. Ajutiselt on piirkonnas peatatud praamiühendus ja laevaliiklus.

Venemaa väidab, et hävitas üheksa Ukraina õhudrooni ja seitse meredrooni.

Moskva süüdistab droonirünnakule kaasa aitamises Briti spetsialiste, hommikul süüdistas Venemaa Suurbritanniat ka Nord Streami plahvatuste põhjustamises.

Briti kaitseministeeriumi kõneisiku sõnul on Venemaa väited Nord Streami plahvatuste põhjustamises suuremahuline vale. "Viimane leiutatud lugu ütleb rohkem Vene valitsuses toimuvate tülide kui lääne kohta," sõnas ta.

Venemaa teatas, et USA vähendab "tuumaläve"

Venemaa teatas laupäeval, et USA moderniseeritud taktikaliste tuumarelvade B61 kiirendatud paigutamine NATO baasidesse Euroopas vähendab "tuumaläve" ja Venemaa võtab seda sammu oma sõjalises planeerimises arvesse, vahendas Reuters.

Selle nädala alguses teatas Politico, et USA ütles sel kuul NATO kinnisel kohtumisel, et kiirendab B61 moderniseeritud versiooni B61-12 kasutuselevõttu, kusjuures uued relvad jõuavad Euroopa baasidesse detsembris.

"Me ei saa ignoreerida plaane moderniseerida tuumarelvi, mis on Euroopas," ütles Venemaa asevälisminister Aleksandr Gruško riiklikule uudisteagentuurile RIA. "USA moderniseerib neid, suurendab nende täpsust ja vähendab tuumalaengu võimsust, see tähendab, et nad muudavad need relvad "lahinguvälja relvadeks", vähendades sellega tuumaläve," ütles Gruško.

Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevas 550 sõdurit

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas laupäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 70250 (võrdlus eelmise päevaga +550);

- tankid 2659 (+19);

- jalaväe lahingumasinad 5401 (+23);

- lennukid 273 (+1);

- kopterid 252 (+1);

- suurtükisüsteemid 1708 (+8);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 380 (+1)

- õhutõrjesüsteemid 195 (+3);

- operatiivtaktikalised droonid 1406 (+5);

- tiibraketid 351 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 4107 (+19);

- laevad / paadid 16 (+0);

- eritehnika 152 (+1).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda.

Ukraina sõdurid Hersoni lähedal reedel Autor/allikas: SCANPIX/BULENT KILIC/AFP

Briti luure: Venemaa kiirendab Hersonist lahkumist

"27. oktoobril 2022 ütles Venemaa poolt ametisse nimetatud okupeeritud Hersoni piirkonna kuberner Vladimir Saldo, et Hersoni linnast on praeguseks lahkunud üle 70 000 inimese. Päev varem väitis Saldo ka, et Venemaa on ära viinud 18. sajandi Venemaa riigimehe vürst Grigori Potjomkini säilmed tema hauast Hersoni katedraalis," kirjutas briti luure analüütik värskes teadaandes.

"Vene rahvuslikus identiteedis on Potjomkin tugevalt seotud Venemaa vallutusega Ukraina maadel 18. sajandil, millel põhinevad ka Putini väited, et sissetungil Ukrainasse on ajaloolised põhjendused," kirjutati analüüsis.

See Potjomkini sümboolne eemaldamine ja tsiviilisikute väljaränne ennetab tõenäoliselt Venemaa kavatsust kiirendada piirkonnast lahkumist, järeldas luure.

Zelenski: Hersonist kaob tsivilisatsioon

Zelenski ütles oma reedeses videopöördumises, et okupandid lammutavad okupeeritud territooriumil kogu sealset tervishoiusüsteemi. "Okupandid on otsustanud sulgeda linnades meditsiiniasutused, viia ära seadmed, kiirabiautod - lihtsalt kõik... Nad avaldavad survet okupeeritud aladele jäänud arstidele, et nad koliksid Venemaa territooriumile," sõnas Zelenski.

Eriti puudutab see Hersoni piirkonda. "Venemaa muudab Hersoni piirkonna tsivilisatsioonita tsooniks, kus pole elementaarseid asju. Enne Venemaa tulekut oli see piirkond, nagu ka kõik teised Ukraina piirkonnad, täiesti normaalne ja turvaline, seal olid inimestele tagatud kõik sotsiaalteenused... Elu oli seal tagatud," rääkis president. "Nüüd püüab Venemaa muuta Hersoni piirkonna sõna otseses mõttes keelutsooniks. Maailm peab sellele reageerima," ütles Zelenski.

Elektrikatkestused Ukrainas jätkuvad

Paljudes Ukraina piirkondades jätkuvad elektrikatkestused: Zelenski sõnul peavad katkestuste rütmis elama neli miljoni ukrainlast. Katkestused puudutavad Kiievit ja selle lähikonda, Žõtomõri, Poltava, Rivne, Harkivi, Tšernihivi, Sumõ, Tšerkassõ ja Kirovohradi piirkondi. Erakorralised elektrikatkestused on võimalikud ka teistes piirkondades.

Putini viimaste nädalate sõjaplaan on hõlmanud ka uut kampaaniat rakettide ja Iraanis toodetud droonidega Ukraina tsiviilinfrastruktuuri sihtmärkide, eelkõige elektrialajaamade pihta. Kiievi sõnul on rünnakute eesmärk ukrainlaste külmutamine talvel ja tahtlik sõjakuritegu. Moskva sõnul on see lubatud kättemaks Ukraina rünnakute eest, sealhulgas plahvatuse eest Krimmi viival sillal.

Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) hoiatas, et talv lisab niigi raskele elule Ukrainas "märkimisväärseid väljakutseid". "Liiga paljud inimesed elavad Ukrainas ebakindlalt, kolivad ühest kohast teise, elavad ebakvaliteetsetes ehitistes või ilma kütteta. See võib põhjustada külmumist, hüpotermiat, kopsupõletikku, insulti ja südameinfarkti," ütles WHO Euroopa regionaaldirektor dr Hans Henri Kluge oktoobri alguses tehtud avalduses.

Selle nädala alguses soovitas Ukraina asepeaminister Irina Vereštšuk Ukraina põgenikel sel talvel mitte koju tagasi pöörduda, sest see võib riigi niigi hapra elektrivõrgu täielikult üle koormata.