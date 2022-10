Zelenski: okupandid hävitavad Hersonis normaalset elu

Oluline 29. oktoobril kell 7.00:

- Vene rünnakud energiataristule teevad Ukraina linnad pimedaks.

Zelenski: Hersonist kaob tsivilisatsioon

Zelenski ütles oma reedeses videopöördumises, et okupandid lammutavad okupeeritud territooriumil kogu sealset tervishoiusüsteemi. "Okupandid on otsustanud sulgeda linnades meditsiiniasutused, viia ära seadmed, kiirabiautod - lihtsalt kõik... Nad avaldavad survet okupeeritud aladele jäänud arstidele, et nad koliksid Venemaa territooriumile," sõnas Zelenski.

Eriti puudutab see Hersoni piirkonda. "Venemaa muudab Hersoni piirkonna tsivilisatsioonita tsooniks, kus pole elementaarseid asju. Enne Venemaa tulekut oli see piirkond, nagu ka kõik teised Ukraina piirkonnad, täiesti normaalne ja turvaline, seal olid inimestele tagatud kõik sotsiaalteenused... Elu oli seal tagatud," rääkis president. "Nüüd püüab Venemaa muuta Hersoni piirkonna sõna otseses mõttes keelutsooniks. Maailm peab sellele reageerima," ütles Zelenski.

Elektrikatkestused Ukrainas jätkuvad

Paljudes Ukraina piirkondades jätkuvad elektrikatkestused: Zelenski sõnul peavad katkestuste rütmis elama neli miljoni ukrainlast. Katkestused puudutavad Kiievit ja selle lähikonda, Žõtomõri, Poltava, Rivne, Harkivi, Tšernihivi, Sumõ, Tšerkassõ ja Kirovohradi piirkondi. Erakorralised elektrikatkestused on võimalikud ka teistes piirkondades.

Putini viimaste nädalate sõjaplaan on hõlmanud ka uut kampaaniat rakettide ja Iraanis toodetud droonidega Ukraina tsiviilinfrastruktuuri sihtmärkide, eelkõige elektrialajaamade pihta. Kiievi sõnul on rünnakute eesmärk ukrainlaste külmutamine talvel ja tahtlik sõjakuritegu. Moskva sõnul on see lubatud kättemaks Ukraina rünnakute eest, sealhulgas plahvatuse eest Krimmi viival sillal.

Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) hoiatas, et talv lisab niigi raskele elule Ukrainas "märkimisväärseid väljakutseid". "Liiga paljud inimesed elavad Ukrainas ebakindlalt, kolivad ühest kohast teise, elavad ebakvaliteetsetes ehitistes või ilma kütteta. See võib põhjustada külmumist, hüpotermiat, kopsupõletikku, insulti ja südameinfarkti," ütles WHO Euroopa regionaaldirektor dr Hans Henri Kluge oktoobri alguses tehtud avalduses.

Selle nädala alguses soovitas Ukraina asepeaminister Irina Vereštšuk Ukraina põgenikel sel talvel mitte koju tagasi pöörduda, sest see võib riigi niigi hapra elektrivõrgu täielikult üle koormata.