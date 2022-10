Pühapäev tuleb vähese pilvisusega ja peamiselt sajuta

Pühapäev tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Esmaspäev on veidi jahedam, kuid novembrikuu esimesed päevad tulevad pisut soojemad.

Pühapäeval tugevneb Skandinaavia kohal kõrgrõhuhari, mille idaserv laieneb ka Soome ja Baltimaadeni. Pilvi on hõredalt ja ilm on sajuta, kuid läheb ka külmemaks. Esmaspäeva öösel liigub too sama kõrgrõhuhari kaugemale itta ning päeval jõuab meieni Skandinaaviast juba uus madalrõhulohk. Ilm läheb taas vihmaseks.

Öö vastu pühapäeva tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega. Enne südaööd sajab kohati hoovihma. Puhub loodetuul 7-12, puhanguti 15, rannikul kuni 20 ja Virumaa rannikul kohati ka kuni 23 m/s. Õhutemperatuur hommikuks langeb ning on sisemaal 3 kuni 6, rannikul kuni 9 kraadi.

Pühapäeva hommikul on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub loodetuul 5-11 m/s. Rannikul esineb ka tugevamaid tuulepuhanguid. Õhutemperatuur on 3 kuni 6, rannikul kuni 9 kraadi.

Ka päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Puhub loodetuul 5-11, puhanguti 15m/s. Sooja on 4 kuni 9 kraadi.

Järgneval neljal päeval püsib taevas valdavalt pilves ning on vaid üksikuid selginemisi. Ka sademetest ei pääse me täielikult ühelgi päeval. Tuule kiirus jääb alla 10 m/s, vaid esmaspäeva öösel saab Kirde-Eestis veel ka mõõdukat, 15 m/s, tuult tunda.

Veidi jahedam päev on esmaspäev, mil sooja on keskmiselt 6 kraadi Novembrikuu esimesed päevad tulevad pisut soojemad, mil temperatuur püsib keskmiselt 9 kraadi ringis. Esmaspäeva ja teisipäeva öösel langeb temperatuur paiguti 0 kraadi lähedale, sealt edasi püsib kõikjal pluss poolel.