ISW: Venemaa kiirendab Hersoni oblasti tühjendamist

Oluline 30. oktoobril kell 09.25:

- Ukraina relvajõudude hinnangul kaotas Venemaa viimase ööpäevaga 950 sõdurit;

- ISW: Venemaa tõstab Hersoni oblasti elanikke kiirkorras kodudest välja ja paneb nende asemele sõjaväelased;

- New York Timesi hinnangul saavutab Ukraina tänu lääne abile lõunarindel suurtükiväes ülekaalu;

- Zelenski nõuniku hinnangul on läbirääkimised Venemaaga sõja ajal ajaraisk;

- Valge Maja hinnangul muudab Venemaa lahkumine ÜRO vahendatud viljaekspordi leppest toidu relvaks;

- Vene meedia teatel vahetas Moskva kesksõjaväe ringkonna ülema Aleksandr Lapini välja;

- Venemaa tahab esmaspäeval ÜRO Julgeolekunõukogu kokku kutsumist.

Ukraina peastaap: Vene väed korraldasid viis raketi- ja 23 õhurünnakut

Ukraina relvajõudude peastaabi teatel tegid Vene väed möödunud ööpäeva jooksul viis raketi- ja 23 õhurünnakut ning tulistasid välja rohkem kui 100 MLRS-i (mobiilsed raketisüsteemid).

Ukraina teatel toimusid rünnakud enam kui 45 asula ümbruses, nende seas Donetski oblastis Slovjanski ja Siberski juures, Zaporižžjas ning Hersoni oblastis Novooleksandrivka ümbruses.

Kiievi teatel andis Ukraina õhuvägi ööpäeva jooksul Vene sihtmärkide pihta 32 lööki. Ukraina õhutõrje sõdurid tulistasid alla raketi Iskander-K ja kaks Vene vägede drooni Orlan-10.

ISW: Venemaa kiirendab jõupingutusi Hersoni oblasti tühjendamiseks

Rahvusvahelise sõjauuringute instituudi (ISW) teatel on Venemaa ametiisikud andnud Hersoni oblasti elanikele kahepäevase etteteatamisega väljatõstmisteate ning tugevdanud kontrolli okupeeritud Krimmi suunduvatel teedel teetõkete juures.

ISW vahendab ka väiteid, et Vene sõjaväelased paigutavad Nova Kahhovkast tsiviilelanikke sunniviisiliselt ümber ning et Berõslavi linnas panevad Vene sõjaväelased tsiviilrõivad selga ja kolivad eramajadesse.

ISW märgib, et rahvusvahelise seaduse järgi on tsiviilstaatuse jäljendamine pettus, mis rikub relvakonflikti reegleid.

"Venemaa võib kasutada pettuse taktikat, et tühjendada Hersoni oblasti alasid ja asustada need uuesti tsiviilriietuses sõduritega, et luua tingimused Ukraina süüdistamiseks tsiviilsihtmärkide tabamises, kui nad ründavad Venemaa sõjalisi positsioone," selgitab ISW.

NYT: Ukraina saavutab tänu lääne abile lõunarindel suurtükiväes ülekaalu

Ukraina on suurendanud oma relvaarsenali ulatust ja täpsust täppisjuhitavate rakettide ja suurtükimürskudega ehk relvaklassiga, millest Venemaa arsenalis on suures osas puudus, vahendab New York Times.

"Ukraina sõdurid võtavad maha miljoneid dollareid maksvaid soomusmasinaid odavate isetehtud droonidega, aga ka täiustatud droonide ja muude USA ja liitlaste pakutavate relvadega," märgib leht.

New York Times lisab, et suures osas on Ukraina kasvav eelis suurtükiväes see, mis on võimaldanud lõuna rindejoonel edasi liikuda strateegilise sadamalinna Hersoni suunas, mis on ainus piirkondlik pealinn, mis Venemaal õnnestus pärast 24. veebruari okupeerida.

Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevas 950 sõdurit

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas pühapäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele alates täiemahulise invasiooni algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 71 200 (võrdlus eelmise päevaga +950);

- tankid 2672 (+13);

- jalaväe lahingumasinad 5453 (+52);

- lennukid 274 (+1);

- kopterid 252 (+0);

- suurtükisüsteemid 1724 (+16);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 383 (+3);

- õhutõrjesüsteemid 197 (+2);

- operatiivtaktikalised droonid 1412 (+6);

- tiibraketid 352 (+1);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 4120 (+13);

- laevad / paadid 16 (+0);

- eritehnika 154 (+2).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda.

Mitmikraketiheitja HIMARS Hersoni oblasti põhjaosas. Autor/allikas: SCANPIX/EPA/HANNIBAL HANSCHKE

Zelenski nõunik: läbirääkimised Venemaaga on ajaraisk

Läbirääkimised Venemaaga sõja käigus on ajaraisk, ütles Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski nõunik Mõhhailo Podoljak pärast Moskva teadet, et peatab kolme kuu eest sõlmitud viljaleppes osalemise. Venemaa sidus oma otsuse droonirünnakuga Sevastopoli lahele, kus paikneb Vene Musta mere laevastik.

"Tuumaähvardus, energiaterror, viljablokaad... Putin muutis toidu, külma ja hinnad relvadeks maailma vastu," ütles Podoljak sotsiaalmeediasse tehtud postituses.

"Putini Venemaa peab hübriidsõda Euroopa vastu, võttes Aafrika ja Lähis-Ida pantvangi. Tõestades taaskord: läbirääkimised Vene Föderatsiooniga on ajaraisk," lisas ta.

Valge Maja: Venemaa muudab toidu relvaks

Venemaa otsus peatada osalus ÜRO vahendatud viljaekspordi leppes muudab toidu relvaks, kommenteeris USA rahvusliku julgeoleku nõukogu pressiesindaja Adrienne Watson laupäeval.

"Venemaa igasugune jutt kriitilise tähtsusega viljaekspordi peatamisest on põhimõtteliselt väide, et inimesed ja perekonnad kogu maailmas peaksid toidu eest rohkem maksma või nälga jääma," ütles Watson pressiteates.

"Venemaa püüab taas kasutada enda alustatud sõda ettekäändena toidu relvaks muutmiseks, mõjutades otseselt abivajavaid rahvaid ja üleilmseid toiduhindu ning süvendades niigi kohutavaid humanitaarkriise ja toitu puudutavat ebakindlust."

Valge Maja lisas, et Musta mere viljaleppe alusel on juba eksporditud Ukrainast 9,3 miljonit tonni vilja ning see on maailmas hindu alla toonud.

Kiiev: igasugused kokkulepped Venemaaga on välistatud, kuni sõda kestab

Ukraina presidendi kantseleiülem Andri Jermak välistas laupäeval Venemaaga igasugused kokkulepped seni, kuni sõda kestab.

Ta lisas, et Moskva kasutaks igasugust pausi lahingupidamises selleks, et oma vägesid ümber grupeerida ja ressursse koguda.

Vene meedia: Moskva vahetas kesksõjaväe ringkonna ülema välja

Venemaa kesksõjaväe ringkonna ülem Aleksandr Lapin vahetati välja, vahendas Moscow Times, viidates kaitseministeeriumi allikatele.

Lapini väljavahetamise põhjus pole teada ning esialgu pole selge, kes tema asemele määratakse ning mis ametisse ta ise asub.

Wagneri palgasõdurite grupi asutaja Jevgeni Prigožin ja Tšetšeenia liider Ramzan Kadõrov on kritiseerinud Lapinit selle eest, kuidas ta Venemaa vägesid Ukrainas juhtis. Eelkõige süüdistati teda Vene vägede Lõmanist väljaviimises.

Lõman on Donetski oblastis oluline logistiline sõlmpunkt ja n-ö värav okupeeritud Luhanski oblastisse. 1. oktoobril vabastasid Ukraina väed linna, mis oli alates maist okupeeritud.

58-aastane kindralpolkovnik Aleksandr Lapin oli kesksõjaväe ringkonna ülem alates 2017. aastast. Tema oli nende seas, kes kavandas Venemaa sõjalisi operatsioone Ukrainas Tšernihivi, Sumõ ja Harkivi oblastis. Need kolm piirkonda on nüüd Vene vägede käest vabastatud.

Venemaa tahab esmaspäeval ÜRO Julgeolekunõukogu kokkukutsumist

Venemaa esindaja ÜRO-s Dmitri Poljanski teatas sotsiaalmeedias, et Venemaa tahab esmaspäevaks ÜRO Julgeolekunõukogu kokkukutsumist seoses rünnakuga Sevastopoli lahele, mille Moskva sõnul korraldas Ukraina.

Venemaa peatas rünnaku järel Ukrainaga sõlmitud viljaleppes osalemise teadmata ajaks. ÜRO teatel on organisatsiooni esindajad sel teemal Venemaa võimudega kontakteerunud.

Päev enne Venemaa viljaleppe peatamise teadet ütles ÜRO pressiesindaja Stephane Dujarric, et viljalepet tuleks pikendada, et panustada toidujulgeolekusse kogu maailmas ning pehmendada elukalliduse tõusu.