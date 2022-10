Suusakeskused plaanivad vaatamata elektri hinnale ka sel talvel lund toota

Meie talved lähevad paraku aina soojemaks ning suusakeskuste tegutsemiseks on lumekahurid hädavajalikud. Kümnete selliste kahuritega lume tootmine on aga väga energiakulukas.

"Vana hinnaga oli lumetootmise perioodil elektri tootmise kulu kuskil 20 000 eurot kuus. Näiteks eelmise aasta detsembris, kui hakkasime lund tegema ja börsihinnad läksid üles, siis oli 70 000. 250 protsenti tõus," nentis Munamäe ja Kuutsemäe suusakeskuse juhataja Priit Tammemägi.

Mõni aeg tagasi oli Munamäe ja Kuutsemäe keskuses üleval kahtlus, kas sel talvel üldse tasub kahurid tööle panna. Sel nädalal tuli väike kergendus.

"Saime oma elektrimüüjalt kinnituse, et ettevõte kvalifitseerub universaalteenusele ja see annab kindluse. Kui oleks pidanud jääma börsipaketile ja ootama, kas kilovati hind tõuseb nelja euroni või ei tõuse, siis oleks see tegevus ikka väga keeruliseks ja abstraktseks muutunud," lausus Tammemägi.

Varasemast mitu korda kõrgemast kulubaasist olenemata plaanivad Lõuna-Eesti kelgu- ja suusamäe pidajad tänavu kunstlund toota.

Kahtlust, kas sel talvel suusarajad üldse tulevad, on tõdenud Pärnumaal asuv Jõulumäe tervisespordikeskus.

Omaette küsimus on omavalitsuste hallatavad suusarajad. Tartu linnal oli alles hiljuti laual küsimus, kas tänavu kunstlund Tähtvere spordipargi radadeks toota tasub.

"Kunstlume tegemine on olnud eelarvearuteludel ja on tulnud otsus, et suusarajad ikkagi tulevad. Kuigi jah, tulevad õhemad. Kui tavaliselt on 60–70 sentimeetrit kihi paksus, siis nüüd on 30 sentimeetrit," ütles Tartu Spordi juhataja Eve Lill.

Suusaradade tegemiseks on linn arvestanud 30 000 kuni 40 000 eurot.

Riigi sihtasutusena tegutsevas Tehvandi spordikeskuses on energiaarved võrreldes eelmise aasta üheksa kuuga umbes 120 protsenti tõusnud. Kaks aastat tagasi sai keskus lumetootmiskonteineri, mis võimaldab kunstlund teha isegi plusskraadide juures.

"Selle otsuse me oleme teinud, et lumetootmiskonteinerit sellel aastal oktoobris tööle ei pane. Kui juhtub, et on soe periood ja rajad hakkavad käest ära minema, siis on see võimalus, et saame neid parandada ja lahti hoida. Aga ainult konteineriga toota, sellel majanduslikult nende hindade juures mõttekust väga ei ole," rääkis Tehvandi spordikeskuse juhataja jaak Mae.

Seega kui varem on vaatamata temperatuurile novembri viimasel nädalal Tehvandis suusarajad avatud olnud, siis sel aastal peab tõenäoliselt külma ära ootama.

"Üks, mis on seda otsust lihtsamaks aidanud teha, on meil eelmisel talvel toodetud lumi, mida me üle suve hoidsime. Jaanuari esimesel nädalal toimuv kahevõistluse MK etapp seetõttu pidamata ei jää," lubas Mae.

Kokku püüab keskus hoida nii hotelli toatemperatuuridega, aga ka valgustuses.

"Ma arvan, et valgustatud aega natuke lühemaks teha ja nädala lõpus õhtuti ilmselt ei ole väga mõistlik panna. Kes on juba nädalalõpul Otepääl, siis on tal võimalik päevasel ajal, loodame, ära käia," ütles Mae.

Sarnaseid kokkuhoiukohti otsivad teisedki keskused ning tõdevad, et sel talvel tuleb kaaluda rohkem, millal ja kui palju kunstlund toota.

"Võib-olla päris selliseid koguseid – meil on siin suured lumepargid ja suured hüpped –, mida on tehtud, päris samas mahus enam ei kannata teha. Selge see, et kokkuhoiukohti tuleb igal juhul otsida," nentis Tammemägi.

"Miinus kahe-kolmega on üldjuhul Otepääl lumetootjad natuke võidu jooksnud, et kes esimesena maa valgeks saab. See on tootlikkusefektiivsuse mõttes väga madal. Kui ikka miinus viis või alla selle, siis on tootlikkus palju suurem ja tekib see mõistlikkuse koht," lausus Mae.